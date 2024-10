Disputa pelo manto do “Verdão”: Sportingbet faz proposta para patrocinar o Palmeiras

Proposta da operadora de apostas esportivas pode chegar a R$ 170 milhões.

São Paulo.- Desde que a presidente do Palmeiras Leila Pereira declarou que pensa em abrir negociações com possíveis patrocinadores, diversas empresas têm entrado em contato para assumir o espaço mais nobre da camisa do Verdão, que atualmente é ocupado pela Crefisa, instituição financeira que pertence à presidente.

Entre os candidatos a patrocinador máster está a operadora de apostas esportivas e cassino online Sportingbet. De acordo com o que publicou o Uol, a casa de apostas está avançando nas negociações com o alviverde por ter “vencido a desconfiança” da diretoria.

Segundo a apuração do site, o clube considera que a Sportingbet, por ser estrangeira e atuar há mais tempo no mercado, é mais confiável que empresas brasileiras que foram abertas nos últimos anos. A desconfiança inicial foi motivada pelas investigações judiciais envolvendo casas de apostas do Brasil com supostos casos de lavagem de dinheiro.

A proposta da Sportingbet pode chegar a R$ 170 milhões (USD 31 milhões) a depender do cumprimento de metas. Essa quantia é considerada boa pela diretoria, já que eles buscam um acordo por volta de R$ 150 milhões (USD 28 milhões) anuais.

Mas a companhia não é a única do setor que busca assumir o espaço que pode ficar vago após a saída da Crefisa. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, há forte concorrência de outras bets, como a Esportes da Sorte, mas o que pesa contra ela é a não inscrição no sistema do Ministério da Fazenda. Empresas de outras setores econômicos também estão negociando.

A Betnacional chegou a oferecer R$ 100 milhões anuais para patrocinar o espaço principal do uniforme do Palmeiras, com a possibilidade de o valor atingir R$ 160 milhões se metas de desempenho fossem alcançadas. Porém a empresa retirou a proposta devido à falta de resposta do departamento de marketing do clube.

