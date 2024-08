Betnacional retira proposta de patrocínio máster ao Palmeiras por falta de resposta do clube

Casa de apostas ofereceu um acordo que podia chegar a R$ 160 milhões anuais para estampar sua marca na camisa do clube paulista.

São Paulo.- A casa de apostas online Betnacional retirou sua proposta de patrocínio máster ao Palmeiras para a próxima temporada. Segundo apuração do jornalista Danilo Lavieri, do UOL, a decisão ocorreu devido à falta de resposta do departamento de marketing do clube.

A Betnacional ofereceu R$ 100 milhões anuais para patrocinar o espaço principal do uniforme do Palmeiras, com a possibilidade de o valor atingir R$ 160 milhões se metas de desempenho fossem alcançadas. A proposta não previa exclusividade na camisa.

A Betnacional enviou uma proposta inicial ao Palmeiras em 27 de junho e, sem resposta, fez uma nova oferta com prazo de sete dias, que foi estendido até 12 de agosto. Sem retorno do clube novamente, a operadora de apostas retirou a proposta. Desconfortável com a falta de comunicação, a empresa suspeitou que o clube poderia estar usando sua oferta para negociar patrocínios mais vantajosos.

O Palmeiras não se pronunciou sobre o caso, mas a diretoria afirmou que a retirada de propostas é comum durante negociações e que os prazos de resposta são definidos internamente pelo departamento de marketing do clube.

