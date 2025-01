Desafios regulatórios: seminário discute setor de iGaming no Brasil

Evento, em São Paulo, vai discutir temas como publicidade, compliance e panorama regulatório

São Paulo.- A Associação Brasileira de Liberdade Econômica (ABLE) e o Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) promovem, nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29), o seminário “Bets: Desafios Regulatórios do Setor de Apostas“. O evento será no Centro de Estudos de Direito Econômico e Social (CEDES), em São Paulo (SP).

O seminário vai reunir especialistas do mercado de apostas, representantes de empresas e do setor público. Estão previstas discussões sobre os desafios, mas também as oportunidades da indústria de jogos no Brasil, sobretudo com o início do período regulamentado das apostas esportivas e jogos de cassino online.

A primeira discussão prevista para o dia 28 é “Proteção ao consumidor e publicidade responsável no setor de apostas”. Estarão presentes, Álvaro Machado Dias, professor da UNIFESP e sócio do Instituto Locomotiva; Carlos Magno, ex-coordenador de Fiscalização de Promoções Comerciais/SPA; Juliana Albuquerque, vice-presidente executiva do CONAR; Luciano Timm, sócio do CMT Advogados e professor do CEDES; Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

A segunda temática prevista é “Compliance e governança no setor de apostas”, com a participação de Andrea Ueda, consultora em compliance e regulatório, e Luiz Orsatti, diretor executivo da Fundação Procon-SP. Também será realizado o debate “Liberdade econômica e o setor de apostas: experiências”, que terá a mesa formada por Alexandre Araújo, diretor jurídico do galera.bet, João Oliveira, legal counsel do galera.bet, e Fernanda Batistella, advogada.

No dia 29, o público poderá acompanhar o painel “Panorama regulatório atual”, com a participação de Fabio Prieto, secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Jacqueline Salmen Raffoul, sócia do CMT Advogados, e Gustavo Godinho, legal counsel da Blaze.

O último painel do evento será “Perspectivas futuras do setor de apostas”, com a mesa sendo montada por Alexandre Araújo, João Oliveira, Andrea Ueda e Gustavo Godinho.

