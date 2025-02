Bet e capitalização: Grupo Viva Sorte fecha acordo de patrocínio ao Goiás

Camisa do Goiás com as duas marcas do Grupo Viva Sorte. (Foto: Reprodução/Goiás)

O Esmeraldino vai exibir a marca da empresa de apostas e do título de capitalização.

Goiás.- O Grupo Viva Sorte fechou um acordo de patrocínio ao Goiás Esporte Clube. A companhia é dona de uma marca de apostas esportivas e de um título de capitalização. O Esmeraldino vai exibir a marca da Viva Sorte Bet na região máster do uniforme e ainda a logo da Viva Sorte Capitalização na área central da camisa, entre o escudo do clube e a fornecedora de material esportivo.

O acordo, que tem duração de dois anos, não teve os valores divulgados pelo clube goiano, que informou apenas que é o maior da história do time.

Jéssica Rezende, diretora de marketing e comunicação do Goiás, falou sobre a parceria: “A marca do Goiás é muito valiosa e tem a capacidade de gerar negócios para patrocinadores. Estamos falando da maior torcida do Centro-Oeste. Ao escolher a Viva Sorte como nossa patrocinadora, entendemos que a marca não apenas investe no clube, mas gera negócios e oportunidades para o torcedor, o que aumenta a aderência entre as marcas e potencializa o resultado que a parceria obterá até o fim de 2026. A torcida esmeraldina pode esperar grandes novidades nos próximos meses”.

“O Goiás é um clube de tradição, com uma torcida engajada e uma trajetória de muitas conquistas. Estamos entusiasmados em fazer parte dessa história e em proporcionar experiências únicas para os torcedores”, comentou Renato Ambrósio, CEO da Viva Sorte.

A empresa de jogos de azar tem investido fortemente em patrocínios a clubes do futebol brasileiro. Além do Goiás, a companhia tem acordos semelhantes, envolvendo as duas modalidades de jogo, com o Novorinzontino e com o Bahia. Já parcerias apenas com o título de capitalização envolvem Ceará, Corinthians, Santos, São Paulo, Sport e Vasco.

