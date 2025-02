Clássico alvinegro: Esportes da Sorte prepara ativações para o confronto entre Corinthians e Santos

A patrocinadora máster do Timão vai promover ações no primeiro clássico do ano na Neo Química Arena.

São Paulo.- O Corinthians vai enfrentar o Santos nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2025. Aproveitando a oportunidade, a patrocinadora máster do Timão, a operadora de apostas esportivas e jogos de cassino online Esportes da Sorte, prepara ativações para o primeiro clássico do ano na casa corintiana.

Entre as ações que a casa de apostas deve promover está um bandeirão com a frase “Duvido jogar junto igual à Fiel”, em referência ao slogan da companhia “duvido você não se divertir”. A empresa deve contribuir também com o show pirotécnico durante a entrada dos times ao gramado.

Outra ação para a partida será a realização de um quiz para torcedores concorrerem a ingressos para ver o jogo em um camarote ou ganhar camisas do clube. Também serão selecionados três corintianos para participar de cobranças de pênaltis durante o intervalo e concorrer a camisas. A disputa de pênaltis será acompanha pelos influenciadores digitais Seila e Vino.

A CMO do Grupo Esportes da Sorte, Sofia Aldin, comentou sobre as expectativas da empresa para o jogo que deve reunir craques como Memphis e Neymar. “Sabemos da representatividade do clássico alvinegro, ainda mais diante das circunstâncias, de ser o primeiro do ano na Neo Química Arena e reunir grandes estrelas como Memphis e Neymar. É uma enorme alegria poder contribuir com a festa nos dias de jogos, e buscamos cada vez mais colher bons frutos com a parceria”, disse.

A casa de apostas é patrocinadora master do Corinthians desde julho de 2024, o contrato entre as partes é válido por três temporadas, que deve rendar ao final desse período cerca de R$ 309 milhões (USD 53,5 mi). O acordo inclui as equipes de futebol masculina e feminina, futsal masculino e basquete masculino. A Esportes da Sorte é responsável por financiar grande parte da contratação de Memphis Depay.

Veja também: Mapa dos patrocinadores: veja quais são as casas de apostas que patrocinam os 20 clubes do Brasileirão Série A em 2025