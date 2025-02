Víctor Arias: “A Pragmatic Play está com tudo pronto para participar do CGS Rio e do SBC Rio”

O vice-presidente de Operações para a América Latina da Arrise powering Pragmatic Play compartilha as expectativas e planos da empresa para o ano de 2025.

Entrevista exclusiva.- Víctor Arias, vice-presidente de Operações para a América Latina da Arrise powering Pragmatic Play, concedeu uma entrevista para a Focus Gaming News em que abordou as expectativas da empresa para o ano de 2025, incluindo a participação em eventos importantes do setor de jogos de azar, como o CGS Rio e o SBC Summit Rio, que serão realizados na capital carioca, respectivamente, nos dias 24 e 25 e 25 a 27 deste mês.

A Pragmatic Play é uma das empresas com maior presença nos eventos da América Latina. Que tipo de participação podemos esperar este ano? Haverá alguma novidade para apresentar?

Isso mesmo! Somos uma das marcas mais ativas na região. Além do compromisso com o setor e do interesse em novas parcerias, há algo ainda mais importante: a proximidade, essa conexão que permite transmitir todo o universo de possibilidades da Pragmatic Play.

Afinal, é uma empresa que oferece tudo: cinco verticais de produtos, soluções de plataforma, opções personalizadas e ferramentas promocionais. E não há nada melhor do que uma conversa descontraída para explorar ideias e fortalecer laços de confiança, garantindo que os parceiros recebam a atenção que merecem. Essa é a nossa prioridade.

Por isso, este ano vamos dobrar a aposta. Nos preparamos com o melhor para proporcionar momentos exclusivos e continuar fazendo da Pragmatic Play uma marca diferenciada. Claro que não posso revelar detalhes, mas aqui vai um spoiler importante: pela primeira vez na América Latina, vocês terão a oportunidade de interagir diretamente com representantes da vertical de Apostas Esportivas.

Esse é o produto mais recente incorporado ao nosso portfólio e que nos consolidou como a provedora mais completa do mercado. Os operadores encontram tudo o que precisam na Pragmatic Play, e é exatamente isso que mostraremos em cada evento. Esta marca não é apenas uma desenvolvedora de slots, com uma produção que já chega a nove títulos por mês, mas sim uma referência com um nível insuperável em cada parte de sua oferta. Nosso foco será esse: demonstrar todo o seu potencial. Não tenho dúvidas de que temos um grande ano pela frente.

A cada ano, vocês lançam um novo conceito que se reflete tanto na comunicação quanto na identidade visual dos estandes, oferecendo uma experiência completa para o público. O que podemos esperar para 2025?

Tenho grandes expectativas e estou muito animado para começar a apresentar tudo o que foi planejado para o nosso continente. Como vocês sabem, para a Pragmatic Play, os eventos não são apenas datas marcadas no calendário. Há todo um trabalho por trás para dar sentido, coerência e um estilo criativo a cada ciclo, tornando a agenda simplesmente imperdível.

Preparem-se para continuar se surpreendendo com inovação, tecnologia, máxima qualidade e uma narrativa épica: uma fusão entre a grandiosidade da mitologia grega e a ousadia de uma estética futurista, que transporta o público para novos ambientes.

A Pragmatic Play Experience entra agora em uma nova fase sob o conceito Experiences Beyond Olympus, onde o guia não poderia ser outro senão Zeus, de Gates of Olympus, após ter se consagrado como o slot de melhor desempenho em 2024.

Estamos prontos para ir ainda mais longe, reafirmando algo que temos plena convicção: a Pragmatic Play é sinônimo de originalidade e tendência. Ano após ano, desenvolvemos experiências diferenciadas que marcaram forte presença na América Latina e, para 2025, não poderia ser diferente. Assim como acontece no desenvolvimento dos nossos produtos, renovar, transformar e elevar experiências segue sendo o nosso foco.

Pelo segundo ano consecutivo, vemos um grande foco na criação de experiências. A que se deve esse interesse especial ao compartilhar momentos com seus parceiros e seguidores?

Isso se deve a vários fatores, mas eu diria que reflete uma das maiores virtudes da Pragmatic Play: ouvir, interpretar o que acontece no mundo e agir em consequência. O feedback de quem já fez parte dessa jornada sensorial e as tendências do mercado são as principais fontes de inspiração.

É fundamental entender o que motiva as pessoas: o que elas realmente buscam em um produto ou serviço? Elas querem, de fato, um objeto, um bem, um prato, uma bebida, uma reunião ou dados técnicos? Ou querem os momentos que essas coisas proporcionam? As experiências ao redor delas, as memórias que criam; em resumo, as vivências. Esses aspectos, que são universais, podem ser aplicados ao nosso setor e, mais especificamente, ao universo dos eventos, permitindo direcionar uma série de ações valiosas. E é exatamente isso o que estamos fazendo.

No fim, trata-se disso: oferecer algo que perdure, que deixe uma marca e gere histórias para contar. Queremos ir além; oferecer muito mais do que uma simples conversa de negócios. Que a atuação da Pragmatic Play na América Latina tenha esse selo único de uma equipe dedicada a construir relações duradouras, algo tão valioso em nossa região. Que o vínculo comercial seja apenas o começo de uma jornada de sucesso e amizade, em um ambiente diferenciado, acolhedor e atraente.

Vocês acreditam que a oportunidade de viver experiências se tornou um diferencial?

Sem dúvida. Como mencionei antes, se pensarmos no que está por trás da busca por um produto ou serviço, entendemos que o verdadeiro valor está na experiência que ele proporciona. Seja por um curto período ou por um tempo mais longo, o que realmente importa é como nos sentimos, a sensação que ele nos deixou e como o recordamos.

Isso se aplica a todos os setores e às diferentes áreas dentro de cada um deles, incluindo a nossa indústria. Tanto os usuários finais quanto os parceiros, apesar de terem objetivos e funções distintas, valorizam os momentos, as emoções, a personalização, os detalhes e a atenção.

Mais do que simplesmente apresentar nosso universo, queremos fazer com que as pessoas se sintam parte dele. De um evento para outro, há semelhanças, de um estande para outro, podem existir elementos em comum e até mesmo ofertas parecidas; no entanto, o verdadeiro diferencial está em ir além, nessa renovação constante baseada em experiências.

Nosso objetivo é aproximar a Pragmatic Play das diversas marcas do mercado, mas, mais do que isso, queremos aproximar as pessoas. Uma marca é feita de pessoas, e são elas que vivem e apreciam as experiências. No fim das contas, essa é a melhor conexão possível entre duas empresas.

Podem nos adiantar em quais próximos eventos estarão participando?

Embora possamos dizer que o setor iniciou oficialmente um novo ciclo com a ICE, desta vez em Barcelona, na América Latina estamos a poucos dias de começar uma agenda intensa, que se estenderá quase até o fim do ano. E a Pragmatic Play continuará apoiando esses momentos, com tudo já pronto para o CGS Rio e o SBC Rio, agora em fevereiro.

Após essa abertura, Experiences Beyond Olympus levará todos a percorrer as principais feiras do continente. E não apenas com estandes chamativos, mas também com uma narrativa envolvente, na qual convido todos a acompanhar e compartilhar em nossas redes. Repito: queremos que todos façam parte desse universo, que façam dessa a sua realidade, mergulhem ao máximo na Pragmatic Play e vivam essa jornada conosco.

