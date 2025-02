Novidade no mercado: SA Gaming lança o jogo de dados Thai HiLo

Thai HLo é um jogo de dados muito popular na região da Tailândia.

Comunicado de imprensa.- A SA Gaming anunciou o lançamento de Thai HiLo, um jogo de dados amplamente popular na Tailândia. O jogo desafia os jogadores a preverem o resultado de três dados, com apostas em combinações altas, baixas ou específicas, trazendo a emoção de um clássico cultural para o universo dos jogos online.

No Thai HiLo, as pontuações totais de 3 a 10 são classificadas como “Lo”, enquanto as de 12 a 18 são consideradas “Hi”. Uma pontuação total de 11 é chamada de HiLo, com uma aposta especial dedicada a essa combinação. Além da pontuação total, os jogadores podem apostar se alguns dos dados conterão números específicos ou formarão combinações únicas, oferecendo até 36 tipos de apostas.

De acordo com o comunicado da SA Gaming, este jogo, já muito apreciado pelos jogadores do Sudeste Asiático, promete ser uma adição essencial para operadores que buscam atrair este público, com sua jogabilidade dinâmica e envolvente.

SA Gaming levou Zona Interativa empolgante para a ICE Barcelona

A SA Gaming tem refletido sobre o sucesso de sua recente exposição no ICE Barcelona. Segundo a empresa, o evento marcou um marco significativo, pois poderia mostrar sua resiliência e adaptabilidade. Apesar de se mudar de Londres, o evento permaneceu o maior do setor, atraindo um número notável de visitantes. Representantes de vendas relataram uma alta taxa de fechamento, refletindo a ânsia dos visitantes de se envolver em discussões significativas e explorar novas oportunidades de negócios.

A exposição foi notavelmente mais lotada do que o previsto. O contador “Scan and Win” da SA Gaming e as zonas interativas atraíram tráfego excepcional. Os visitantes estavam entusiasmados em seguir os canais de mídia social da SA Gaming, que davam lembranças. A resposta esmagadora levou a uma completa venda de lembranças, o que certamente foi um testemunho do forte apelo da empresa.