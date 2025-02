Patrocinador novo: Bauru Basket anuncia acordo com a casa de apostas HanzBet

Marca da empresa será estampada na parte de trás da camisa do time de basquete.

São Paulo.- A equipe do Bauru Basket firmou um acordo de patrocínio com o site de apostas HanzBet. A plataforma, que opera sob a nova regulamentação brasileira, terá sua marca exibida na parte traseira da camisa da equipe, logo acima do nome dos jogadores. O anúncio da parceria foi feito na segunda-feira (10).

Segundo Gabriel Martins, CEO da HanzBet, essa parceria tem um significado especial para a empresa.

“É um enorme prazer anunciar esse patrocínio, pois Bauru é uma cidade onde temos operação, escritório, equipe e um carinho especial. Estar mais próximo do Bauru Basket e da comunidade local é algo extremamente importante para nós. Faz parte da nossa estratégia fortalecer nossa marca na região e reafirmar nosso compromisso com o esporte.”

“Para mim, é um enorme orgulho fazer parte deste momento, pois me lembro de tantas vezes em que estive torcendo pelo Bauru Basket. Sempre acompanhei o time de perto, vi sua evolução e o caminho que percorreu para se consolidar entre os maiores do país. É uma felicidade imensa poder contribuir para essa trajetória. Tenho certeza de que, junto com a HanzBet, tenho enormes expectativas de conquistarmos muitos títulos com o Bauru Basket”, acrescentou o CPO da HanzBet, Matheus Leonard.

Plínio Antônio Cabrini Júnior, presidente do Bauru Basket, também comentou sobre a parceria.

“Ficamos muito felizes de entrar para o time de parceiros da HanzBet e agradecemos pela confiança depositada em nosso trabalho. Tê-los como patrocinador faz parte da nossa estratégia de mostrar ao mercado a força da marca, do time e da torcida do Bauru Basket”, destacou o dirigente.

Além do patrocínio, a empresa planeja realizar ações para envolver a comunidade e aprimorar a experiência dos torcedores nos dias de jogo.