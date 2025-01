Dentro do jogo: Vaquejada, capoeira, MMA e automobilismo poderão receber apostas online

Ministério do Esporte publicou portaria com modalidades aptas a terem mercados de apostas disponibilizados pelas bets.

Brasília.- Vaquejadas, provas de cavalo e outros esportes populares, como automobilismo, bilhar, capoeira e fisiculturismo, estão entre as modalidades que poderão receber apostas on-line no Brasil. A nova regulamentação do setor, que inclui essas modalidades, foi estabelecida pelo Ministério do Esporte entra em vigor neste ano.

De acordo com o Globo, o Ministério do Esporte também incluiu em sua lista de atividades esportivas passíveis de apostas as modalidades disputadas em campeonatos oficiais, como o Brasileirão, as Olimpíadas, as Paralimpíadas e os Jogos Pan-americanos, além de modalidades “populares”.

A portaria também proíbe apostas em eventos esportivos não profissionais não reconhecidos oficialmente e em competições envolvendo atletas menores de idade ou categorias de base.

Desde o dia 1º de janeiro, 66 empresas foram autorizadas a operar no mercado brasileiro de apostas eletrônicas de quota fixa, conhecidas como “bets”. A lista oficial foi divulgada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.

As autorizações para operação foram oficializadas na edição do Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2024. No total, 14 empresas obtiveram permissões definitivas, com uma delas recebendo mais de uma portaria de autorização devido ao número de marcas que pretende operar: cada autorização pode conter até o limite de três marcas, sendo necessária nova outorga para operar outro conjunto de até três marcas.

Ainda de acordo com a SPA, outras 52 empresas receberam autorizações provisórias devido à pendência na entrega de informações ou documentos, como a certificação do sistema de apostas. Essas empresas têm até 60 dias para apresentar certificados técnicos obrigatórios. Caso não cumpram, podem ter a licença suspensa por 90 dias e, se a irregularidade persistir, a autorização será revogada definitivamente.

Modalidades esportivas de “grande popularidade” liberadas para apostas

– Automobilismo

– Beach tennis

– Bilhar

– Bodyboard

– Bocha

– Capoeira

– Críquete

– Dança esportiva

– Dardos

– Fisiculturismo

– Floorball

– Futebol americano

– Futebol de areia

– Futebol society

– Futevôlei

– Hóquei sobre patins

– Jiu-jítsu

– Kart

– Lacrosse

– MMA (Artes Marciais Mistas)

– Motociclismo

– Muay thai

– Paraquedismo

– Pesca

– Polo