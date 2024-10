Crash game: Aviatrix fecha parceria com a Aposta Ganha visando expansão no Brasil

Jogadores brasileiros terão acesso a torneios e giros grátis na plataforma.

A desenvolvedora do popular crash game Aviatrix firmou um acordo com a operadora brasileira de apostas esportivas Aposta Ganha. A parceria visa uma expansão da marca na América Latina, sobretudo no mercado do Brasil.

Os jogos do tipo crash têm dinâmica simples e possíveis ganhos altos, por isso são muito populares entre o público brasileiro. Com essa parceira, aumenta ainda mais a oportunidade para quem quer jogar o Aviatrix, participar de torneios e concorrer a bônus de apostas grátis.

José Jeferson, analista de produto cassino na Aposta Ganha, comentou sobre o acordo: “Estamos muito impressionados com a forma como a Aviatrix construiu um crash game que realmente conquistou a imaginação dos jogadores aqui no Brasil. Valorizamos todos os recursos adicionais, como as freebets no jogo via códigos promocionais e customização dos aviões, que têm se mostrado extremamente populares”, disse.

“Nossa estratégia no Brasil é baseada em aproveitar a abordagem inovadora da Aviatrix, o que nos permite adaptar a experiência de jogo para o mercado brasileiro. Com esse novo acordo com a Aposta Ganha, vamos expandir ainda mais nossa estratégia localizada, ampliando o público do nosso jogo por meio de uma marca licenciada e confiável no país”, afirmou Gabriela Novello, head de desenvolvimento de negócios LatAm na Aviatrix.

O Aviatrix é um jogo de colisão com mecânicas baseadas em NFT. No game, uma aeronave levanta voo e quanto mais alto ela for, maior é a premiação dos apostadores. Entretanto, o avião cai em um momento aleatório, ao cair perde-se todo o dinheiro, logo o desafio é tentar prever a queda do avião e sacar o lucro da aposta antes do final da rodada.

A Aposta Ganha é uma das 223 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

