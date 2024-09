Betmais firma acordo com a Aviatrix para ofertar o crash game no Brasil

Jogos do tipo crash estão entre os favoritos dos jogadores do país.

São Paulo.- A operadora paulista de apostas esportivas e jogos online Betmais fechou um acordo com a Aviatrix para ofertar o crash game. Os jogos desse tipo, que têm dinâmica simples e possíveis ganhos altos, são muito populares entre o público brasileiro e com essa parceira, aumenta ainda mais a oportunidade para quem quer jogar.

“A Aviatrix tem se expandido muito rapidamente no Brasil recentemente, e continuamos buscando novos parceiros para voar conosco. Por isso, ficamos muito felizes em fazer parceria com a Betmais, uma marca confiável que oferece uma experiência incrível aos usuários. Esta é mais uma chance de mostrar por que a Aviatrix está revolucionando o gênero de crash no Brasil e além”, comentou Gabriela Novello, head de desenvolvimento de negócios LatAm da Aviatrix.

O COO na Betmais, Eduardo Luqueze, também celebrou a nova parceria: “Aviatrix é um dos jogos mais populares no Brasil no momento, por isso fizemos questão de adicioná-lo para nossos jogadores. Adoramos as mecânicas de engajamento, a capacidade dos jogadores personalizarem seus aviões e a flexibilidade oferecida nas bonificações. Obrigado, Aviatrix, por criar este produto de nível mundial para que nossos jogadores possam aproveitar”.

No Aviatrix, os usuários fazem apostas em um avião e os jogadores têm a oportunidade de ganhar dinheiro enquanto a aeronave está subindo na tela. Durante o voo, o dinheiro apostado é multiplicado de acordo com a distância percorrida pelo avião. Em algum momento a aeronave vai cair e os jogadores devem escolher um momento para encerrar a aposta. Se conseguir tirar o dinheiro antes do momento da queda, o usuário sai com o lucro, mas se o planador cair antes do saque, perde-se o dinheiro da aposta.

Veja também: Empresa criadora do crash game Aviatrix lança tela com temática do São João