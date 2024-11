CPI das Bets: jogador Bruno Henrique será convidado para depor no Senado

Jogador do Flamengo é investigado por suposta participação em manipulação de resultado em jogo contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.

Rio de Janeiro.- O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, será convocado para depor na CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas, a CPI das Bets, no Senado Federal. O requerimento será feito pelo senador Eduardo Girão. A informação foi publicada pela IstoÉ.

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é investigado pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita de manipulação em um jogo do Campeonato Brasileiro. O jogador é suspeito de ter recebido cartões no jogo entre Flamengo e Santos, em 1º de novembro de 2023, para favorecer apostadores.

No jogo do ano passado em Brasília, Bruno Henrique entrou em campo com dois cartões e recebeu um cartão amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo perdia por 2 a 1. Ele reclamou de forma desrespeitosa com o árbitro Rafael Klein e foi expulso em seguida.

Mais de 50 policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro e em cidades de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves, nesta terça-feira. Não houve mandados de prisão.

A Polícia Federal realizou buscas em locais como o Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, a sede social do clube na Gávea e a casa de Bruno Henrique na Barra da Tijuca, onde o jogador estava presente. Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores e outras mídias.

Além de Bruno Henrique, a Polícia Federal investiga seus parentes, incluindo seu irmão Wander Nunes Pinto Junior, sua cunhada Ludymilla Araujo Lima e sua prima Poliana Ester Nunes Cardoso.

Outras pessoas investigadas incluem Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andryl Sales Nascimento dos Reis, Douglas Ribeiro Pina Barcelos e Max Evangelista Amorim, todos residentes em Belo Horizonte, cidade natal de Bruno Henrique. Eles são ex-jogadores ou jogadores amadores de futebol.

A investigação começou com um relatório da IBIA (Associação Internacional de Integridade das Apostas), que também fundamentou a investigação em andamento na Inglaterra relacionada a Lucas Paquetá. Três empresas detectaram um volume de apostas anormal em cartões que Bruno Henrique poderia receber no jogo contra o Santos. De acordo com a investigação, essas apostas foram realizadas por amigos e familiares do jogador.

O jogador afirma ser inocente. O Flamengo diz que confia no atleta e que ele goza de “presunção de inocência”.

