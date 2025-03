Coreografia oficial do jingle da Betnacional será feita pela FitDance; veja detalhes

O jingle da Betnacional é intitulado “Uma Bet Diferente” e foi lançado oficialmente em fevereiro.

A casa de apostas esportivas e cassino online Betnacional lançou o jingle oficial da empresa, “Uma Bet Diferente”, no mês passado, durante a festa do Big Brother Brasil 25, que contou com um show da cantora Lauana Prado. Agora a empresa do setor de iGaming firmou uma parceria com o FitDance, uma plataforma online de dança, para a criação da coreografia do jingle.

De acordo com a companhia de apostas, a intenção é que a coreografia reproduza o “espírito inovador e dinâmico” da marca. O FitDance é uma das principais plataformas de dança do país, com cerca de 30 milhões de seguidores nas redes sociais.

“A campanha ‘Uma Bet Diferente’ reforça o compromisso da Betnacional em oferecer entretenimento inovador e de qualidade. Música e dança são a combinação perfeita para engajar nosso público, e o FitDance foi o parceiro ideal para tornar essa experiência ainda mais vibrante”, comentou João Studart, CEO da NSX Brasil, grupo empresarial dono da Betnacional.

A coreografia do jingle da Betnacional será divulgada pelos influenciadores da companhia, como Thiago Montalti, Nas Darlen, Vini Mello e Vick Pires. O vídeo oficial conta com a participação de Paulo Victor Mapa, Thayna Vidal, Rosana Maria, Beatriz Oliveira e Izabela Leite.

A Betnacional investe em parcerias com personalidades para divulgação da marca, como a cantora Lauana Prado, o também cantor Thiaguinho, o ex-goleiro Magrão, o ex-atacante Acosta, a ex-jogadora de vôlei Sheilla Castro, o jogador de futebol Vinicius Júnior e o narrador Galvão Bueno. A empresa de apostas é a patrocinadora máster do Sport Club do Recife e detentora dos naming rights do Campeonato Pernambucano 2025.

