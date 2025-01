Copa São Paulo 2025: governo proíbe apostas na competição Sub-20

Está proibida também a exibição de marcas de apostas no torneio.

São Paulo.- A principal competição Sub-20 do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, começou no dia 2 deste mês com confrontos entre mais de 120 clubes de todas as regiões do país. A edição deste ano tem uma grande diferença em relação às anteriores, pelo menos pela perspectiva dos apostadores, já que o governo brasileiro proibiu apostas nesse torneio.

O Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), publicou uma nota técnica, no mês de dezembro, que impede que sejam feitas entradas em partidas da Copinha a partir deste ano de 2025. Segundo o que publicou o site Máquina do Esporte, também estão proibidas propagandas do seguimento de iGaming nessa competição, contemplando a exibição das marcas em uniformes, anúncios de forma física nos estádios e até nas transmissões televisivas.

A justificativa do governo federal é a de que a competição reúne muitos jogadores com menos de 18 anos e eles não podem fazer publicidade de jogos de azar, segundo o que indica o artigo 3º da Lei Nº 14.790/2023, a lei que regulamenta o setor de apostas no Brasil.

A nota técnica foi produzida em conjunto entre a SPA, a instituição que organiza o campeonato, a Federação Paulista de Futebol (FPF), e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Veja também: Saiba porque clubes do Rio de Janeiro foram notificados para retirar publicidade de apostas em artigos infantis