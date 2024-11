Conscientização sobre o Jogo Responsável: BETesporte lança quadro semanal com psicóloga

Semanalmente, a psicóloga clínica e organizacional Marjorry Calumby aborda uma série de tópicos influentes sobre o assunto, no perfil da empresa no Instagram.

A BETesporte implementou uma nova iniciativa para educar os usuários a respeito do Jogo Responsável e os cuidados que precisam ser tomados. Semanalmente, a psicóloga clínica e organizacional Marjorry Calumby aborda uma série de tópicos influentes sobre o assunto. O conteúdo vai ao ar no perfil da empresa no Instagram.

Segundo a BETesportes, a proposta do projeto é trabalhar a psicoeducação e a segurança dos apostadores, promovendo o equilíbrio entre diversão e responsabilidade por meio de conteúdos educativos e acessíveis. A psicóloga faz curtas inserções, falando sobre a necessidade de conscientizar as pessoas a respeito da importância de administrar suas emoções, estabelecendo limites seguros e adotando práticas responsáveis na hora de usar a plataforma.

Marjorry Calumby é especializada em TCC (terapia cognitiva comportamental) e, nos vídeos, trata de temas importantes e estratégias práticas, baseadas em evidências, para o melhor cuidado das pessoas que se divertem com iGaming, com foco na saúde mental, emocional e no bem-estar dos usuários.

“A psicologia desempenha um papel fundamental no universo das apostas, pois ajuda a compreender e gerenciar os fatores emocionais e comportamentais que influenciam os apostadores. Através das intervenções psicoeducativas, como as que estamos implementando no Instagram da BETesporte, é possível conscientizar os jogadores sobre a importância de reconhecer seus limites, também evitar comportamentos compulsivos e manter o equilíbrio emocional enquanto eles apostam”, explica a psicóloga.

A BETesportes destaca que um dos principais objetivos com o projeto é auxiliar na identificação de sinais de problemas relacionados ao jogo, como, por exemplo, o estresse, a ansiedade ou dificuldades financeiras decorrentes de ações descontroladas. Em contrapartida, também oferece suporte para que os usuários desenvolvam estratégias mais elevadas e responsáveis.

“O objetivo, na realidade, é transformar as apostas em uma atividade de entretenimento segura, minimizando riscos e promovendo o bem-estar mental dos jogadores. Uma demonstração disso é que a própria psicóloga pode entrar em contato com o usuário, realizar o acolhimento e direcionar para um atendimento especializado”, explica Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

Além de detalhar como o tratamento pode ser feito para recuperar alguém que esteja com dificuldades para lidar com esses problemas, Marjorry Calumby revela que também é possível evitar que a pessoa chegue em um estágio tão avançado. Para a psicóloga, inclusive, o ideal é tomar medidas com antecedência para controlar a situação já desde as primeiras adversidades.

“Evitar chegar a um estágio de dependência em apostas esportivas começa com a adoção de práticas responsáveis desde o início. É importante estabelecer limites claros de tempo e dinheiro para apostar, evitar ultrapassá-los em qualquer das circunstâncias que surjam, manter o foco na aposta como uma forma de entretenimento e não como uma maneira de ganhar dinheiro”, conta Marjorry, destacando que caso os apostadores percebam dificuldade em controlar esses impulsos e sentimentos, é muito importante procurar orientação profissional, desde os primeiros sinais.