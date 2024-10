Saiba mais sobre o acordo entre BETesporte e Sportradar para transmissão da NBA

Usuários da empresa de apostas poderão acompanhar os jogos na plataforma.

A operadora de apostas esportivas e jogos de cassino online BETesporte fechou um acordo com a Sportsradar para transmitir ao vivo partidas da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos. Os usuários da plataforma de iGaming poderão acompanhar toda a temporada 2024/25, incluindo os jogos decisivos (playoffs).

“A base de fãs da NBA cresceu demais no Brasil nos últimos anos e vemos o reflexo disso na BETesporte. Aqui, procuramos sempre atender às demandas de nossos usuários e esse acordo para mostrar os jogos da melhor liga de basquete do mundo nos deixa muito felizes. O nosso objetivo vem sendo cumprido, que é elevar a qualidade de nossa plataforma e melhorar a experiência do nosso usuário”, afirmou Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

A temporada regular da NBA começou no dia 22 de outubro de 2024 e segue até abril de 2025. Após esse período começam os playoffs que terminarão no mês de junho. No total, serão cerca de 1.230 partidas. As pessoas que têm conta na BETesporte e fizerem depósitos vão acompanhar os jogos com alta definição na plataforma.

A empresa de apostas também vai proporcionar cotações aumentadas para os jogos da NBA, além de ofertar promoções para algumas partidas mais importantes.

Esse não é o único acordo envolvendo a Sportradar e a NBA. A empresa firmou uma parceira com a liga de basquete nesta temporada com o lançamento de uma série de soluções para engajar os fãs, alimentando a paixão dos dois bilhões de seguidores da liga ao redor do mundo.

Esses novos produtos marcam a próxima etapa na evolução do consumo de basquete, beneficiando não apenas a NBA, mas também operadores e parceiros de mídia que buscam aproveitar a empolgação em torno de um dos esportes mais assistidos e apostados globalmente.

Veja também: Sportradar amplia parceria com a NBA e lança novas ferramentas de engajamento de fãs com visualizações 3D e IA