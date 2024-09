BETesporte conquista prêmio de Melhor Casa de Apostas no CGS Awards 2024

A plataforma venceu a votação popular, superando grandes concorrentes nacionais e internacionais.

Recife.- A BETesporte foi eleita a Melhor Casa de Apostas no CGS Awards 2024, realizado no Expo Center em Recife. O vencedor foi decidido por voto popular e anunciado em um jantar de gala com 200 convidados.

“Estamos muito felizes e honrados por sermos reconhecidos na CGS como a Melhor Casa de Apostas. Resultado de um trabalho em conjunto entre diversos departamentos e de proximidade com os nossos usuários. Seguiremos trabalhando diariamente para evoluirmos e atendermos eles. Os próximos prêmios ou reconhecimentos serão consequência dessa relação”, destaca Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

A empresa, que atua com ações de patrocínio no futebol brasileiro, está em conformidade com as normas de regulamentação e foi um das 113 operadoras a solicitar licença para operar legalmente no país a partir de 2025.

