Conheça o Betshark, congresso sobre apostas esportivas no Brasil que será realizado em São Paulo

A conferência está prevista para o mês de março e vai reunir 35 convidados especialistas em apostas.

São Paulo.- O universo das apostas esportivas será o tema de um evento previsto para os dias 22 e 23 de março, na cidade de São Paulo (SP). O Betshark será um congresso voltado aos apostadores profissionais que pretende abordar estratégias para auxiliar os público a ter melhores desempenhos em suas entradas nas plataformas de iGaming.

O evento, que será realizado no Hotel Panamby, vai reunir 35 convidados especialistas em apostas. Na programação da conferência, estão palestras e sessões interativas sobre métodos de apostas e insights sobre o mercado. Alguns dos profissionais confirmados são Vini Veiga (VB Consultoria), Jerson (WR Tipsters), Mateus Eden (Target Tips) e Leozin Tips.

De acordo com os organizadores do Betshark, a conferência é uma oportunidade para os apostadores conhecerem melhor o mercado brasileiro, conseguirem insights sobre estratégias de apostas e também ampliar o networking.

A indústria de iGaming passou o operar no Brasil de forma regularizada desde o dia 1º deste mês. Esse mercado rende anualmente bilhões de reais no país. Os esportes são uma paixão nacional e as apostas nessa modalidade têm crescido cada vez mais entre a população brasileira. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo site Aposta Hub, 84,2% das apostas esportivas feitas no Brasil estão relacionadas a futebol.

O futebol lidera com folga o posto do esporte favorito dos apostadores brasileiros. A segunda colocação é do basquete, com 7,2% do volume de entradas nas plataformas de iGaming. Em terceiro estão os esportes eletrônicos (eSports), com 6,1% da preferência nacional. Destaque também paras as artes marciais mistas (MMA) que movimentou 2,5% das apostas.

Outro dado interessante do levantamento é o de que as apostas esportivas não são a modalidade preferida pelos usuários. Os jogos de cassino online lideram em popularidade no setor, com 79,1% dos entrevistados afirmando preferir esses iGames ao invés das apostas, que são mais queridas por 18,8% das pessoas ouvidas.

