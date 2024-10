Conheça as empresas brasileiras de iGaming que são destaque no SBC Summit Latinoamerica 2024

Duas empresas de pagamentos concorrem a prêmios no SBC Awards Latinoamérica 2024.

A conferência tem participação de representantes da Galera.bet, EstrelaBet, PayBrokers, entre outras companhias brasileiras.

O SBC Summit Latinoamerica 2024 começou na terça-feira (29) e segue até esta quinta-feira (31), no Seminole Hard Rock Hotel & Casino, em Miami, Estados Unidos. A conferência é um dos maiores eventos da indústria de iGaming no continente. Este ano, mais de 4 mil executivos e representantes de mais de 20 países estão participando da feira. Entre os participantes, há empresas do mercado brasileiro em posição de destaque.

A EstrelaBet, por exemplo, é uma das operadora de apostas esportivas brasileiras que foram ao evento em Miami. O CBO da companhia, Fellipe Fraga, foi o moderador de um painel sobre o futuro das parcerias comerciais para o futebol na América Latina.

“O futebol latino-americano está ganhando cada vez mais visibilidade, atingindo mercados de alcance global. A Copa América nos EUA é um exemplo disso, algo impensável há poucos anos. Isso abre novas possibilidades para clubes, atletas, patrocinadores e parceiros. As parcerias estratégicas serão fundamentais para impulsionar o crescimento tanto dos clubes quanto das marcas, ampliando sua presença além das fronteiras regionais”, comentou Fraga.

A operadora Galera.bet também mandou uma equipe para a conferência. O CEO da empresa, Marcos Sabiá, comentou sobre a importância de presença brasileira no evento: “No Brasil, vivemos um cenário complexo, de longo lapso temporal desde a legalização do setor em 2018 para, somente agora, estar sendo regulado. Muito em função disso, creio que nesta feira será possível enxergar o quanto os executivos de indústrias estão percebendo a regulamentação no Brasil como um divisor de águas para o setor”, disse.

Além dessas companhias de apostas, há empresas de soluções em pagamentos para iGaming do Brasil que estão concorrendo a prêmios do SBC Awards Latinoamérica 2024. Uma das instituições de pagamento que indicadas é a Paag, que concorre a “Solução de Pagamento do Ano”.

“Para nós é uma honra ter um de nossos produtos concorrendo como melhor solução de pagamento do ano, em especial por se tratar de uma premiação de um evento tão grandioso para todo o setor. O Paag Payments é uma ferramenta construída a partir da nossa expertise adquirida ao longo dos anos e que possibilita a troca segura de informações de pagamento entre pontos de venda e instituições financeiras”, declarou João Fraga, CEO da Paag.

Outra instituição financeira com chances de ganhar troféus é a PayBrokers. A empresa concorre em duas categorias: “Solução de Pagamentos” e “Fornecedor Brasileiro do Ano”.

