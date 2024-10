“Solução de Pagamento do Ano”: Paag concorre ao prêmio da categoria no SBC Summit Latino América

Techfin especializada em produtos para o setor betting volta a marcar presença em um dos maiores eventos internacionais de iGaming.

Comunicado de imprensa.- A Paag, techfin especializada em produtos para o setor betting, participa como uma das concorrentes ao prêmio de “Solução de Pagamento do Ano” na próxima edição do SBC Summit, uma das principais feiras do setor de iGaming mundial. O evento acontece entre a próxima terça (29) e quinta-feira (31), em Miami, no Seminole Hard Rock & Casino Hollywood, nos Estados Unidos.

A empresa tem desenvolvido novos produtos para ajudar as casas de apostas a se adaptarem ao mercado regulado, realizando lançamentos que garantem soluções em pagamentos, segurança e experiência para jogadores e operadoras.

“Para nós é uma honra ter um de nossos produtos concorrendo como melhor solução de pagamento do ano, em especial por se tratar de uma premiação de um evento tão grandioso para todo o setor. O Paag Payments é uma ferramenta construída a partir da nossa expertise adquirida ao longo dos anos e que possibilita a troca segura de informações de pagamento entre pontos de venda e instituições financeiras”, destacou o CEO da Paag, João Fraga.

Veja também: Paag lança produto para ajudar setor de iGaming na prevenção de fraudes

Uma das expositoras do evento, a Paag, terá um estande, identificado pelo número F71, onde apresentará seus produtos.

“Novamente, será muito valioso estar presente em um grande evento do setor, podendo estar em contato com as principais novidades do mercado e mostrar nossa ampla gama de soluções”, comenta João Fraga.

Veja também: Paag se torna membro da Associação Nacional de Jogos e Loterias

O evento espera receber cerca de 4 mil executivos do setor iGaming e apostas esportivas de mais de 20 países da América Latina, além de 400 afiliados, 200 palestrantes e 70 expositores. Entre os palestrantes, destacam-se figuras como o ex-goleiro colombiano René Higuita e a piloto de corrida profissional Tatiana Calderón.