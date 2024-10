Conheça a história do torcedor que foi levado pela EstrelaBet para ver o Gre-Nal

O torcedor do Inter chegou a trabalhar como ambulante para acompanhar uma partida do clube.

Rio Grande do Sul.- A operadora de apostas esportivas EstrelaBet, patrocinadora do Internacional, realizou o sonho do torcedor Vinicius Gomes dos Santos de assistir a um jogo do Colorado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O baiano, de 28 anos, que trabalha como porteiro em São Paulo (SP), acompanhou a partida entre Internacional e Grêmio, no sábado (19), válida pelo 30ª da Série A do Campeonato Brasileiro.

Vinicius viu da arquibancada o Inter vencer o clássico por 1×0. Ele ficou famoso na internet por ter se inscrito para trabalhar como ambulante para poder acompanhar o Colorado no jogo contra o São Paulo, no Estádio do Morumbis, no dia 22 de setembro. O torcedor foi flagrado torcendo junto com os outros fãs do Inter no setor visitante da arquibancada do Tricolor Paulista. O jogo terminou com uma vitória de 3 a 1 para o time gaúcho.

Ele esteve presente, no setor visitante, em outros jogos na capital paulista, contra Corinthians e Palmeiras. Segundo o torcedor, ele, mesmo morando em outro estado, acompanha sempre que pode e até tem uma tatuagem do escudo do Internacional no braço. O torcedor foi convidado pela EstrelaBet para assistir o clássico contra o Grêmio, mas também para conhecer as instalações do clube.

“A história do Vinicius é fantástica e reflete a paixão genuína dos torcedores pelo clube. A paixão pelo time o levou a trabalhar no estádio, nos emocionou e gerou diversas primeiras vezes ao viajar de avião, conhecer o Beira-Rio, o time, assistir a um clássico do futebol brasileiro. Nos orgulhamos e buscamos gerar momentos únicos e de entretenimento para os torcedores”, comentou Loreta Caporrino, head de Branding da EstrelaBet.

Vinicius conheceu o Centro de Treinamento Parque Gigante, visitou o Museu do Inter. A operadora de apostas ofereceu a ele a associação ao programa de Sócio-torcedor por um ano. A EstralaBet produziu conteúdos com o torcedor para suas redes sociais.

A plataforma de apostas também tem um contrato de patrocínio com o Estádio Beira-Rio, a casa do Colorado. O acordo tem duração de cinco anos e inclui o uso de um camarote e cadeiras centrais, criação de conteúdos para as redes sociais do estádio e exibição da marca em painéis e placas.

Além da parceria com o Internacional, a EstrelaBet também patrocina outros clubes do futebol brasileiro, como Criciúma, Ponte Preta, América-MG, CRB e Botafogo-SP.

