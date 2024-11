Como parceria da NGX e Sportradar com federações de futebol pode garantir integridade de partidas e combater fraudes

Instituições firmaram acordo com as federações do Rio Grande do Sul, Pará e Paraná.

A NGX e a Sportradar firmaram uma parceria estratégica para apoiar as federações de futebol do Rio Grande do Sul, Paraná e Pará. O objetivo é fornecer relatórios detalhados que assegurem a integridade das partidas e combatam possíveis fraudes. A parceria for firmada na última terça-feira (5).

Com esse acordo, as federações terão acesso ao pacote UFDS* Premium da Sportradar, reconhecido pela Universidade de Liverpool e aceito como prova essencial pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) em casos de manipulação de resultados.

O pacote inclui relatórios anuais do Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS), compartilhamento proativo de informações, cobertura 24/7, monitoramento pré-jogo e ao vivo com IA, notificações em tempo real de suspeitas e um profissional dedicado para suporte às necessidades de integridade.

“Na NGX, acreditamos de verdade na importância de um esporte limpo e justo. Esta parceria com a Sportradar e as federações brasileiras é muito mais que um acordo; é um compromisso com a transparência no futebol. Com o suporte das tecnologias de monitoramento, conseguimos ir além de apenas acompanhar os jogos — estamos ajudando a proteger a integridade do esporte para que todos possam confiar no que veem em campo”, afirmou Alexandre Tauszig, Diretor Comercial da NGX.

A NGX é uma plataforma de soluções integradas para apostas esportivas e jogos on-line, enquanto a Sportradar atua em soluções de integridade esportiva.