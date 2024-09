Integridade no esporte: Federação Amapaense de Futebol renova parceria com Sportradar para temporada 2025

Os atletas do estado vão passar por um curso de conscientização contra a manipulação de resultados.

Comunicado de imprensa.- A empresa especializada em integridade esportiva Sportradar renovou a parceria com a Federação Amapaense de Futebol (FAF) até a temporada de 2025. De acordo com as instituições, o objetivo é que os trabalhos em conjunto possam abranger tanto o monitoramento de competições no estado da Região Norte, mas também a conscientização de atletas.

De acordo com a FAF, todos os jogadores das Séries A e B do Campeonato Amapaense devem participar de um curso obrigatório, promovida pela Sportradar, para orientar sobre o combate à manipulação de resultados. O formação tem o intuito de capacitar os atletas para conhecer as punições para quem se envolve em fraudes e como denunciar possíveis irregularidades.

Para o serviço de monitoramento das partidas, foram investidos cerca de 2 mil euros (R$ 12,2 mil). A Sportradar, além de fazer o acompanhamento dos jogos, ainda deve utilizar inteligência artificial para identificar partidas que possam estar sob risco de manipulação em tempo real.

A FAF poderá contar com o acesso ao Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS Premium) da Sportradar, que oferece relatórios detalhados dos jogos e monitoramento pré-jogo e ao vivo. Essa tecnologia é validada academicamente pela Universidade de Liverpool e reconhecida como evidência de manipulação pela Corte Arbitral do Esporte.

A Federação Amapaense vai atuar em colaboração com o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na investigação das fraudes no futebol do estado.

