Como os sites de apostas ilegais têm agido para driblar o bloqueio do governo

Sites de apostas consideraods ilegais criam estratégia para continuar funcionando no Brasil

Vários sites foram criados no dia em que Anatel divulgou lista com domínios de marcas que deveriam ser bloqueados.

Um levantamento identificou 18 sites de apostas irregulares em operação em plataformas alternativas, semelhantes aos endereços que estavam na lista da Anatel, que inclui mais de dois mil sites irregulares a serem bloqueados. A verificação foi feita pelo g1, nesta terça-feira (15).

Alguns dos sites em funcionamento foram criados na última sexta-feira (11), data em que a agência divulgou a lista. A tática usada para contornar a proibição consistiu em adicionar uma sequência de caracteres, como os números 11 e 22, após o nome original da página.

O g1 informou que encontrou 134 sites de 18 bets irregulares. Desses, 51 foram criados na sexta-feira (11), 19 no sábado (12), 5 nesta terça-feira (15) e 59 endereços foram criados antes. Uma mesma plataforma pode ter vários sites.

Em resposta, a Anatel informou que sua função é repassar às operadoras a lista de sites fornecida pelo Ministério da Fazenda. O ministério também foi contatado, mas não se pronunciou.

Em 10 de outubro, o ministro Fernando Haddad afirmou que o processo de identificação de sites irregulares será contínuo.

“Evidentemente, tem um trabalho a ser feito pela secretaria [de Apostas] que é permanente. Qualquer tentativa de burla, a Anatel é informada e o procedimento é o mesmo”, declarou.

Veja a lista de bets ilegais com sites ativos nesta quarta (16):

136bet;

255bet;

BBRbet;

Grupo Jogo;

522bet;

52bet;

5500bet;

667bet;

74bet;

7.club;

855bet;

939bet;

8casino;

Fubet;

BRA Grupo;

Jogo Grupo;

Um Cassino;

Sebet.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) notificou um total de 20 mil empresas de telecomunicações para que fosse iniciado o bloqueio dos sites de apostas a partir da última sexta-feira (11).

Segundo o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, o tempo para a execução do bloqueio dependerá das medidas empregadas pelas prestadoras, conforme suas especificidades.

“Cada empresa vai tomar suas medidas técnicas e vamos monitorar para garantir que este bloqueio seja feito de forma efetiva e o mais rápido possível”, garantiu Baigorri.

Presidente da Anatel, Carlos Baigorri (Foto: Diogo Zacarias)

O presidente da Anatel destacou a importância da participação dos cidadãos no combate aos sites ilegais. Ele comparou os mercados de apostas não autorizadas ao contrabando de cigarros e produtos falsificados, que prejudicam a sociedade.

“Quando um cidadão faz as apostas em um ambiente regulado, ele está contando com toda a proteção do Estado que criou este ambiente justamente para garantir seus direitos. Em um ambiente não regulado, ele está correndo riscos”, completou.