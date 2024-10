Como os golpes comuns em bancos estão migrando para o setor de apostas online

Entre as ações criminosas estão o roubo de dados, saques indevidos e roubo de identidade.

Uma pesquisa da Serasa Experian revela que golpes e fraudes comuns contra bancos também são usados para vitimar apostadores em plataformas de apostas. Entre as táticas mais frequentes estão vazamento de dados, roubo de acesso às contas, saques indevidos e roubo de identidade.

De acordo com reportagem da CNN, o estudo “A visão do apostador sobre a segurança das bets” revela que 13% dos apostadores entrevistados já foram vítimas de golpes em sites e aplicativos de apostas.

Embora a maioria declare nunca ter sido alvo de ações criminosas, 39% afirmam conhecer alguém que já sofreu algum tipo de ataque.

Os principais golpes sofridos em bets

Vazamento de dados cadastrais (28%)

Acesso irregular a conta sem movimentação de saldo (21%)

Vazamento de dados financeiros que podem ser usados em outros sites e aplicativos (20%)

Alguém criou uma conta no meu nome (19%)

Fraude na minha conta: alguém conseguir acessar a minha conta e senha (17%)

Alguém conseguiu acessar a minha conta e conseguiu fazer apostas ou saques (17%)

Outros golpes não especificados (7%)

Segundo a Serasa, a maioria das vítimas (27%) sofreu perdas entre R$101 (USD 20,20) e R$300 (USD 60) em golpes, enquanto apenas 4% registraram prejuízos superiores a R$20 mil (USD 4 mil).

Tecnologia de reconhecimento facial entra em fase de testes no Brasil

De olho em tentar prevenir fraudes e golpes no setor, o reconhecimento facial nas apostas online no Brasil já está passando por testes. O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), que detém 75% do mercado nacional de apostas, anunciou que a tecnologia está sendo integrada nas plataformas afiliadas.

A partir de janeiro de 2025, o procedimento será obrigatório no Brasil. O país, inclusive, será o pioneiro na implementação do reconhecimento facial em apostas online. De acordo com o IBJR, essa abordagem será semelhante àquela utilizada por instituições bancárias.

Segundo informações da Agência Brasil, durante o processo de aposta, a autenticidade do usuário e dos dados cadastrados será verificada em determinados momentos. Caso haja qualquer divergência nas informações, o usuário será bloqueado automaticamente.

A Lei 14.790/2023 proíbe explicitamente apostas online por menores de 18 anos no Brasil, conforme reforçado nas portarias do Ministério da Fazenda, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente.