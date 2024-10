Como funcionam as apostas em eleições? Betfair promove seminário sobre o tema para jornalistas brasileiros

Seminário teve foco nas opções de apostas na eleição norte-americana.

Por conta da influência política dos Estados Unidos, diversas pessoas no mundo todo têm interesse de saber o resultado das eleições para presidente do país. Essa atenção que o pleito norte-americano desperta motiva as operadoras de apostas esportivas a abrir mercados para o certame.

A Betfair é uma das plataformas de iGaming que tem mercados para o vencedor das eleições dos EUA. Para explicar a dinâmica das apostas na disputa entre Kamala Harris e Donald Trump, a companhia promoveu um seminário virtual, na última quarta-feira (9), voltado exclusivamente para jornalistas brasileiros.

De acordo com a Betfair internacional, a eleição norte-americano já movimentou mais de R$ 550 milhões (USD 98 milhões) em sua plataforma. Para os jornalistas brasileiros, a empresa apresentou como funcionam as odds do pleito estadunidense.

O objetivo do seminário foi explicar aos representantes dos veículos da imprensa o que significam as probabilidades do cenário eleitoral, como são calculadas essas odds e as especificações das outras categorias de apostas da eleição.

Também foram explicados termos comuns usados no universo das apostas. O evento, que recebeu o nome de “Betfair Explica – Política Americana”, teve como um dos intuitos fornecer informações para os jornalistas que vão escrever sobre as eleições dos EUA e podem utilizar as odds das casas de apostas em seus textos.

A Betfair é uma das empresas de apostas esportivas que solicitou a licença da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Com isso, a companhia está autorizada a operar no país até o final deste ano enquanto é avaliada pelo governo federal.

Segundo o ministério, são 96 empresas, com 213 plataformas de apostas, que estão aptas a funcionar em território nacional, além de 18 empresas nas listas estaduais. As plataformas que seguirem todos os parâmetros determinados pelo governo poderão começar o ano de 2025 com a certificação.

