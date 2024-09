Como a WA.Technology fortalece sua posição no iGaming com a aquisição da Onseo

Provedor de soluções de iGaming une forças com o provedor de tecnologia para uma base de clientes que inclui alguns dos maiores nomes do setor.

Comunicado de imprensa.- A WA.Technology, provedora de soluções B2B de iGaming, anunciou a aquisição estratégica da Onseo, uma empresa destacada no desenvolvimento tecnológico no setor do iGaming.

De acordo com o anúncio da WA.Technology, essa “aquisição histórica marca um novo capítulo na jornada da empresa, pois aumenta suas capacidades de produção interna de jogos, recursos de apostas esportivas e plataformas, adicionando ainda mais força ao espectro completo de soluções de plataformas de iGaming do provedor, que já inclui WA.Platform, WA.Sports, WA.Casino, WA.Affiliates, WA.Lottery e WA.Fantasy“.

Ao fortalecer sua expertise em desenvolvimento de produtos, a WA.Technology poderá oferecer aos operadores da sua rede acesso a uma abundância de recursos de ponta abrangendo as verticais de apostas esportivas, plataforma, cassino e loterias, agora fornecidas internamente e sob demanda.

A Onseo possui décadas de experiência no desenvolvimento de tecnologias que fazem o espaço de jogos e apostas online funcionar. Durante esse tempo, a marca fortaleceu uma base de clientes que apresenta alguns dos maiores nomes do setor.

A equipe de mais de 700 desenvolvedores da Onseo poderá oferecer aos clientes da WA.Technology novos recursos internos, retornos rápidos e personalização rápida.

Comentando sobre a aquisição, o CEO da WA.Technology, Tim Scoffham, disse: “Estamos absolutamente entusiasmados em receber a Onseo na família WA.Technology! Já somos clientes deles há algum tempo – sua capacidade de entregar tecnologia de alta qualidade rapidamente os torna realmente uma força a ser reconhecida na indústria. Sua base de clientes é uma prova clara de sua qualidade.

“Esta aquisição está em andamento há algum tempo. Marca um novo capítulo incrivelmente emocionante para a WA.Technology, pois agora oferecemos uma enorme capacidade de recursos internos. A Onseo é a adição perfeita ao nosso ecossistema; sua experiência nos permitirá não apenas vender mais nosso próprio portfólio de produtos, mas também nos permitirá entregar experiências novas e emocionantes para nossos parceiros ao redor do mundo”, acrescentou Scoffham.

WA.Technology promete se tornar a fornecedora de plataformas mais procurada no Brasil

A WA.Technology anunciou que está pronta para lançar operadores regulamentados no Brasil, dependendo da aprovação regulatória dos seus parceiros operadores. A empresa já é reconhecida como uma das plataformas mais procuradas do Brasil, tendo feito parcerias com vários dos principais operadores do país e estando na vanguarda do desenvolvimento de algumas das casas de apostas e cassinos online mais populares do Brasil.

A WA.Technology oferece a seus parceiros um portfólio completo de soluções iGaming, cobrindo cassino, apostas esportivas, loterias, afiliados e esportes fantasia por meio das suas verticais WA.Platform, WA.Sports, WA.Casino, WA.Fantasy e WA.Lottery. Com 113 operadores já solicitando licenças, o mercado regulamentado brasileiro deve entrar em operação em 1º de janeiro de 2025. A Associação Internacional de Integridade em Apostas (IBIA) prevê que o Brasil alcance US$ 34 bilhões em volume de apostas esportivas até 2028, com um lucro bruto de US$ 2,8 bilhões.

Trabalhando em estreita colaboração com a GLI para obter a certificação de seu software de acordo com os requisitos específicos do Brasil e com as autoridades regulatórias brasileiras, a WA.Technology já possui uma equipe totalmente operacional estabelecida no Brasil para apoiar as operações dos seus novos parceiros regulamentados.