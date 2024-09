Phyllyp Sedicias, WA.Technology: “O mercado regulamentado inaugurará uma nova era para jogos de azar no Brasil”

O diretor nacional para o Brasil da WA.Technology, discute o “gigante adormecido” que é o Brasil enquanto descreve por que a aquisição de jogadores será o novo campo de batalha para as operadoras que buscam entrar neste mercado altamente lucrativo.

Comunicado de imprensa.- O Brasil há muito é apelidado de “gigante adormecido” do iGaming. Apontado como um dos futuros mercados mais lucrativos para apostas e jogos, o país lançará em breve o seu mercado regulamentado, inaugurando uma nova era para jogos de azar legalizados.

Embora a jornada para a regulamentação possa ter sido longa, finalmente estamos quase lá. Com o lançamento oficial do mercado regulado previsto para 1º de janeiro de 2025, estamos prontos para reivindicar nossa posição como um dos fornecedores de plataforma mais procurados do Brasil.

Somos um dos poucos fornecedores internacionais a ter equipes locais e escritórios no Brasil para atender nossos parceiros. Também temos conhecimento local de diferentes mercados em todo o país. Acrescente a isso o fato de que entendemos o que nossos parceiros querem e também o que os jogadores gostam – e estamos aqui para garantir que todas as operadoras que fazem parceria conosco para lançar em um Brasil regulamentado tenham todas as chances de serem as melhores também.

Novas oportunidades

É claro que a expectativa de entrar no mercado brasileiro está aumentando entre a comunidade global de jogos. Com 114 operadores solicitando uma licença – com cada certificação permitindo a inscrição de até três marcas – poderíamos muito bem ver 342 plataformas entrarem em operação desde o primeiro dia.

Esses números são provavelmente apenas a ponta do iceberg, com previsão de chegada de mais empresas assim que o mercado entrar oficialmente em operação. Mas uma coisa é certa sobre o mercado brasileiro: as operadoras terão muito trabalho para se destacar na multidão. Então, o que será necessário para ser o melhor do mercado? Para começar, você precisa do melhor provedor de soluções B2B de iGaming disponível – e somos nós.

Com a expectativa de que tantas operadoras inundem o mercado, é improvável que a popularização de uma marca por si só seja suficiente. Um conhecimento profundo do mercado local, das preferências dos jogadores e de ferramentas de aquisição diferenciadas colocarão as operadoras em uma boa posição para obter uma vantagem competitiva. É aqui que entra a WA.Technology.

Com anos de experiência no mercado iGaming da América Latina, já nos tornamos o parceiro B2B de referência para empresas de apostas e jogos em toda a região. Entendemos o mercado brasileiro e todas as suas nuances, além de já contarmos com equipes operacionais dedicadas em território brasileiro em preparação para apoiar as operações de nossos parceiros.

À medida que o Brasil se aproxima do lançamento, estamos fazendo bom uso desse conhecimento, trazendo nosso portfólio dinâmico de produtos e amplo conhecimento local para operadoras que buscam obter vantagem neste mercado altamente competitivo. Oferecemos aos nossos parceiros uma gama completa de soluções iGaming, abrangendo cassino, apostas esportivas, loteria, afiliados e esportes de fantasia por meio das nossas verticais: WA.Platform, WA.Sports, WA.Casino, WA.Fantasy e WA.Lottery.

Não precisa nem dizer que o Brasil é sinônimo de esporte e, em particular, de futebol. Os esportes estão tão arraigados na cultura local, talvez mais do que em outros países ao redor do mundo.

O desafio dos esportes tradicionais, no entanto, é que estão sujeitos a calendários rígidos com longos intervalos entre os jogos, o que significa que os operadores enfrentam o desafio de engajar com os apostadores durante o período de sem partidas.

Mas não se preocupe. Projetado especificamente para que os jogadores liberem seus conhecimentos esportivos e adaptado aos requisitos exclusivos das operadoras voltadas para o Brasil, o WA.Fantasy é uma ferramenta de aquisição testada e comprovada para casas de apostas esportivas e cassinos, não apenas para venda cruzada de jogos de fantasia (fantasy sports) aos jogadores, mas também para aumentar o engajamento e a retenção.

Apresentando uma variedade de fantasy sports, ferramentas para auxiliar na montagem das equipes nos games e ainda jogos de previsão gratuitos, WA.Fantasy oferece aos jogadores a oportunidade de criar equipes, ligas e competições privadas para adicionar um elemento adicional de competição e gamificação à sua experiência de jogo.

Aumentando sua rede

A outra grande vantagem que as operadoras precisarão é a capacidade de comercializar seus produtos para os jogadores – especialmente com o marketing de influenciadores agora fora de questão após a recente proibição do X, anteriormente conhecido como Twitter, em todo o Brasil. A alternativa sem dúvida será o marketing de afiliados, e temos algumas das melhores ferramentas disponíveis para divulgar o nome da sua marca, ao mesmo tempo que lhe dá a capacidade de atingir novos públicos.

Navegar no mundo dos afiliados em um novo mercado não é fácil – e estamos aqui para resolver isso. Das preferências dos jogadores aos regulamentos, o conhecimento local pode fazer total diferença na estratégia de afiliação – e isso nós oferecemos melhor do que ninguém.

Entre no WA.Affiliates – uma ferramenta de aquisição incomparável, criada especificamente para o mercado iGaming, que permite às operadoras alcançar novos públicos e direcionar tráfego para seus sites.

Com software de rastreamento de afiliados, atualizações de desempenho e uma carteira integrada, acredito fortemente que isto não só aumentará a capacidade dos operadores para interagir com novos players, mas também permitirá a casas de apostas e cassinos otimizarem seus desempenhos.

Flexibilidade é fundamental

Por último, mas não menos importante, precisamos falar de agilidade.

A aquisição é apenas um dos desafios que as empresas enfrentarão neste novo mercado, faltando apenas três meses, grande parte do ambiente regulatório ainda está por definir. Consequentemente, as operadoras terão requisitos de plataforma e produto totalmente diferentes em relação à flexibilidade

e conhecimento da regulamentação local, em vez de serem capazes de implementar produtos prontos para uso.

Dada a nossa experiência local, seremos uma solução importante para este problema. O iGaming é um ótimo exemplo de quão importante será essa flexibilidade.

Prevejo que veremos diferentes setores verticais aprovados ao longo do tempo, portanto, as operadoras precisarão de um parceiro de plataforma que possa se adaptar e evoluir instantaneamente à medida que novos elementos forem disponibilizados. Dada a nossa extensa compreensão do mercado, esta é uma área onde poderemos ter uma vantagem sobre outras fornecedoras.

Compreendemos a rapidez com que as empresas de jogos de azar precisam ser capazes de se adaptar e dinamizar suas operações para acompanhar as regulamentações e preferências dos jogadores em constante mudança, e é por isso que colocamos a flexibilidade na frente e no centro de cada um dos nossos produtos.

Tanto o WA.Fantasy quanto o WA.Affiliates, sem mencionar nossa gama completa de soluções, são adaptados às necessidades exclusivas de cada operadora em todos os mercados.

Resumindo, conhecemos o mercado melhor do que ninguém e estaremos aqui para apoiar nossos parceiros em todas as etapas de sua jornada de expansão no Brasil.

Afinal, o país tem grandes chances de se tornar o maior mercado regulamentado de jogos do mundo. Com uma população de mais de 215 milhões de pessoas, altas taxas de penetração de dispositivos móveis e de Internet, além de um conhecimento inerente de jogos de azar, o mercado está preparado para o sucesso – e aqueles que querem ser os melhores, precisam de um provedor que entenda o Brasil melhor do que ninguém.

