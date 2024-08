Comissão da Câmara aprova repasse de loterias para modalidades esportivas master e de surdos

O deputado Luiz Lima foi relator do projeto na Comissão do Esporte. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A proposta ainda precisa passar pela análise de outras comissões no Congresso.

Brasília.- A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de destinar uma parte dos recursos das loterias federais para o Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM), a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) e a União dos Esportes Brasileiros, organização que representa modalidades criadas no Brasil, como a capoeira e o frescobol.

De acordo com a Agência Câmara de Notícias, o texto do projeto de lei propõe a diminuição da destinação dos recursos para o Ministério do Esporte de 2,49% para 2,39% e que esse montante passaria a ser repassado da seguinte forma: 0,05% para o CBEM, 0,01% à CBDS e 0,01% à União dos Esportes Brasileiros.

Segundo o projeto, os recursos seriam aplicados na formação de recursos humanos, na preparação técnica dos atletas, no transporte, na participação em competições e despesas administrativas.

O parecer do relator da proposta, o deputado federal Luiz Lima (PL-RJ), foi aprovado. Na justificativa de Lima, o deputado afirmou que “Defendemos o financiamento estatal do esporte master, fundamental para a promoção da atividade física e do envelhecimento saudável. Valorizamos também o incentivo público para o desenvolvimento de modalidades esportivas criadas por brasileiros e brasileiras e, da mesma forma, o desenvolvimento do esporte para surdos”.

A proposta precisa ainda passar pela análise de outras comissões na Câmara, a de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se for aprovada nessas comissões, o projeto ainda passaria pela avaliação no Senado.

