“Todos Querem Jogar”: Grupo Silvio Santos anuncia oficialmente plataforma de apostas em parceria com a OpenBet

A operadora de apostas esportivas está em processo de certificação e deve começar a atuar em 2025.

O Grupo Silvio Santos (GSS) anunciou oficialmente o lançamento da marca de apostas esportivas Todos Querem Jogar (TQJ). A plataforma está em processo de certificação e espera conseguir a licença federal para iniciar o ano de 2025 atuando legalmente no país. A TQJ foi desenvolvida em parceria com outra plataforma de iGaming, a Openbet.

Segundo o site Na Telinha, do Uol, o suporte da OpenBet deve ajudar a TQJ a fornecer ferramentas como o BetBuilder, que possibilita a criação de apostas personalizadas. O canal de televisão aberta SBT, que é parte do Grupo Silvio Santos, será usada para promover a nova marca de apostas.

Ainda de acordo com o site, o GSS ainda bsuca novos sócios para a operação da plataforma de iGaming e projeta um aporte de cerca de R$ 200 milhões (USD 34,4 mi). A empresa tem o objetivo de levar a marca a ser uma das mais populares do seguimento de jogos de azar do país nos próximos anos.

“A TQJ não será apenas mais uma plataforma de apostas. A missão da TQJ é criar um ambiente que priorize o entretenimento, a inovação e o bem-estar dos jogadores, permitindo que o mercado regulado no Brasil atinja novos patamares de excelência”, comentou José Roberto Maciel, o CEO do Grupo Silvio Santos.

A casa de apostas Todos Querem Jogar será mais um produto do grupo empresarial e conglomerado de mídia que pertencia ao apresentador Silvio Santos, que faleceu neste ano. A empresa também administra, através da Liderança Capitalização, o título de capitalização Tele Sena desde 1991. A edição mais recente do jogo lotérico é a Tele Sena de Natal 2024.

