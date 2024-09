CBF registra redução de 70% nas suspeitas de manipulação em jogos de futebol

Dados de monitoramento foram fornecidos pela Sportradar.

De janeiro a agosto deste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) registrou uma redução de 70% nos relatórios de manipulação de apostas enviados pela Sportradar. Os dados são em comparação com o mesmo período de 2023, segundo informações do oficial de integridade da confederação, Eduardo Gussem.

Conforme reportagem do Metrópoles, Gussem revelou que a CBF não recebeu relatórios de manipulação de apostas da Sportradar em abril e agosto. As informações foram compartilhadas durante um seminário sobre combate à manipulação, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com a FIFA e o Centro Integrado de Estudos do Esportes (CIES).

Gussem criticou a Sportradar por divulgar os dados de 2022 e 2023 de forma tendenciosa, afirmando que o Brasil teve o maior número de casos de manipulação sem fornecer contexto. Isso resultou na criação de duas CPIs, uma na Câmara e outra no Senado.

Veja também: Representante da Sportradar afirma que Brasil está vulnerável a propostas de fraudes

“Falar de forma absoluta que o Brasil, que é um país de dimensões continentais e que tem mais de 130 competições ano, é o campeão de manipulações, sem estudar o fenômeno, é, no mínimo, uma irresponsabilidade”, afirmou.

A Sportradar relatou 109 casos suspeitos de manipulação no Brasil, de um total de cerca de nove mil partidas monitoradas em 118 campeonatos, principalmente estaduais. Isso representa uma redução de 44 casos em comparação com 2022.

Gussem criticou a Sportradar com base na comparação entre o número de partidas realizadas e os casos suspeitos. Nessa análise, o Brasil ficou atrás de países como Argentina, Peru, Rússia, Filipinas e Grécia.