Cassino online: Play’n GO anuncia parceria histórica com Resorts Digital Gaming

Recentemente adquirida pela Boyd Interactive, a Resorts Digital Gaming opera as plataformas Resorts Casino e Mohegan Sun Casino.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO, fornecedora líder mundial de conteúdo para cassino, anunciou nesta quinta-feira (14) sua mais recente parceria com a operadora de jogos de azar Resorts Digital Gaming, no estado de Nova Jersey, Estados Unidos.

A Resorts Digital Gaming foi adquirida pela Boyd Interactive em setembro de 2024, e este anúncio dá aos jogadores das plataformas do grupo, o Resorts Casino e Mohegan Sun Casino, em Nova Jersey, acesso a uma infinidade de títulos de jogos clássicos da Play’n GO, como os sucessos de público Book of Dead, Rise of Merlin e Rise of Olympus.

Play’n GO entrou em Nova Jersey em setembro de 2022, logo após seu primeiro lançamento nos EUA, através do estado de West Virginia, em julho daquele ano. Desde então, viu seus produtos chegarem aos jogadores em Michigan, Pensilvânia e, mais recentemente, em Connecticut.

Magnus Olsson, Diretor Comercial da Play’n GO, comentou: “Nova Jersey tem sido de importância crucial para nossas operações nos EUA há mais de dois anos, por isso é com grande prazer que fazemos este anúncio em conjunto com a Resorts Digital Gaming”.

“A empresa une duas marcas de operadoras instantaneamente reconhecíveis, e a adição dos jogos da Play’n GO será de enorme benefício mútuo. Com segurança, nós nos descrevemos como o fornecedor líder mundial de entretenimento de cassino, e parcerias como esta são de grande importância para nós no estabelecimento dessa ideia. Estamos entusiasmados em ver esta parceria florescer”, complementou.

Jim Ryan, CEO da Boyd Interactive, acrescentou: “Toda a equipe Resorts Digital Gaming está entusiasmada em trazer os jogos da Play’n GO para nossos usuários. A Play’n GO é uma das marcas líderes mundiais de iGaming e estamos confiantes de que nossos jogadores estão tão entusiasmados quanto nós em ver esses títulos da Play’n GO em www.resortscasino.com e www.mohegansuncasino.com”, declarou.

