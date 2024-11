Play’n GO revela suas mais recentes novidades e lançamentos no novo episódio do programa The Go Show

Play’n GO revela os lançamentos para o final do ano. (Imagem: Divulgação)

No mais recente episódio do Go Show, Play’n GO fala sobre lançamentos de jogos, a viagem pelos EUA para encontrar com clientes-chave e os principais momentos do G2E Las Vegas.

Comunicado de imprensa.- O novo episódio de The Go Show, o programa mensal para a Internet da Play’n GO, foi lançado e veio com várias surpresas.

A edição de novembro do Go Show abordou os novos lançamentos da empresa, a viagem pelos Estados Unidos e os principais momentos da participação da Play’n GO no Global Gaming Expo (G2E), em Las Vegas. Além disso, a Play’n GO revelou alguns novos recursos pensados para a época festiva que se aproxima.

Lançamento de jogos: ‘Piggy Blitz Disco Gold’ e ‘Rich Wilde and the Pearl of Vishnu’

Um dos anúncios de destaque foi o lançamento de Piggy Blitz Disco Gold, uma continuação que promete não apenas uma jogabilidade vibrante como também uma oportunidade lucrativa aos jogadores.

Estrelado pelo famoso Porquinho Dourado, este slot de 6×4 permite aos jogadores destravar prêmios instantâneos e introduz um elemento de segunda chance ao jogo base. Entretanto, a verdadeira emoção começa com o recurso de rodadas grátis, onde os jogadores podem escolher entre as ferramentas Free Mystery Spins ou Blitz Spins. Este elemento de tomada de decisão aprimora a experiência do jogador ao incorporar oportunidades de atualização, ganhar multiplicadores mais altos e obter mais rodadas.

Os apresentadores de The Go Show também adiantaram um pouco sobre o retorno de Rich Wilde. No novo jogo, Rich Wilde and the Pearl of Vishnu, os riscos estão mais altos do que nunca. O jogo base apresenta um multiplicador progressivo para cada nova queda, enquanto três símbolos scatter acionam o recurso de rodadas grátis. Assim que os jogadores estiverem nas rodadas grátis, eles devem ficar atentos aos símbolos de pérolas, pois eles concedem rodadas adicionais e aumentam o multiplicador. O jogo base também inclui um recurso bônus onde os jogadores se aventuram pelo antigo templo para encontrar tesouros escondidos.

Play’n GO antecipa a época festiva com um lançamento especial

Somando à época festiva, Play’n GO também anunciou o lançamento do Boat Bonanza Christmas, uma versão comemorativa do popular jogo de pesca. Esta versão adiciona um toque natalino, com gráficos temáticos, um espírito festivo e novas recompensas.

A expansão do Wildest Gambit

Partindo do sucesso do jogo Gerard’s Gambit do ano passado, a empresa lança o Wildest Gambit, uma expansão que continua o tema de educar os jogadores sobre a mecânica dos caça-níqueis. Entretanto, esse novo lançamento tem uma reviravolta: a Play’n GO quer que os jogadores conheçam a família Wilde.

Este jogo tem três níveis diferentes para iniciar e é baseado na família Wilde. Cada um de seus membros tem sua própria aventura e locação. Este título leva os jogadores a três locais distintos – Chile, Peru e Índia – cada uma apresentando símbolos wild únicos inspirados nos jogos passados, como múltiplos wilds, wilds grudentos e wild expansivos. Completar desafios nesses localidades destrava o destino final: Egito, onde todos convergem para revelar grandes prêmios.

Sobek’s Godly Spins: uma aventura mítica

Outra menção importante foi Sobek’s Godly Spins, um slot 5×3 com 30 linhas de pagamento centrado em torno do deus do Nilo com cabeça de crocodilo. O jogo encoraja jogadores a buscar símbolos de pirâmides, que levam a giros grátis (que podem chegar a 20) e fases bônus com multiplicadores que podem chegar até dez vezes o ganho original. Além disso, acertar dois ou mais scatters durante as rodadas grátis permite que os jogadores desbloqueiem outra roda que surge com uma quantidade aleatória de rodadas grátis.

Uma viagem pelos Estados Unidos e expansão estratégica

Em um segmento dedicado à viagem de Erik Hellström e Anna Fältström pelos Estados Unidos, Erik destacou a importância de interagir com clientes-chave em cinco estados.

Em outubro, a Play’n GO anunciou uma parceira de cinco estados com a operadora americana DraftKings, o que também inclui a marca irmã Golden Nugget. Tendo sido lançado em Nova Jersey, Michigan e Connecticut no início deste ano, o anúncio marcou uma varredura em cinco estados regulamentados onde a Play’n GO está ativa e em parceria com a DraftKings.

De volta à viagem pelos Estados Unidos, Erik destacou que a companhia está se certificando que eles têm os jogos certos para o mercado americano, incluindo Building Bucks e Piggy Blitz Disco Gold, ambos desenvolvidos pensando nos jogadores americanos.

G2E Las Vegas: uma exibição de força e relações

The Go Show também revisitou a participação da Play’n GO no Global Gaming Expo, em Las Vegas, um dos principais eventos da indústria de jogos do mundo.

Erik falou sobre a crescente influência da empresa nos EUA e os relacionamentos que cultivaram ao longo dos anos. “A principal conclusão são definitivamente os relacionamentos que conseguimos construir ao longo dos anos em que vivemos nos EUA e a positividade que ouvimos dos nossos clientes atuais e potenciais”, disse ele.

As imagens do estande da Play’n GO mostraram os esforços da empresa para envolver a comunidade de jogos e mostrar seus últimos lançamentos.

Olhando para o futuro: Building Bucks e empreendimentos de Natal

Perto do final do episódio, Ramona perguntou a Erik o que ele mais esperava no final de 2024 e ele respondeu que estava animado para ver o desempenho do jogo nos EUA.

Outro grande lançamento no horizonte é Midnight Princess: Christmas Kingdom, o primeiro slot com temática natalina da Play’n GO adaptado especificamente para o mercado americano.

