Caso Paquetá: brasileiro será julgado em março por suspeita de envolvimento com apostas

O atleta é suspeito de receber cartões de propósito em quatro jogos da Premier League.

A Federação de Futebol da Inglaterra (FA) deve marcar uma audiência com o jogador de futebol brasileiro Lucas Paquetá no mês de março de 2025, de acordo com o jornal britânico The Sun. O atleta, que joga no West Ham, é suspeito de receber cartões de propósito em quatro jogos da Premier League para beneficiar apostadores.

Segundo as acusações da FA, o meio-campista, atuando pelo West Ham, teria recebido cartões amarelos nos jogos contra o Leicester City, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth. As partidas foram realizadas entre novembro de 2022 e agosto de 2023, todas válidas pelo Campeonato Inglês.

As suspeitas de manipulação aconteceram após a operadora de apostas esportivas Betway, que é patrocinadora do West Ham, ter identificado, em agosto do ano passado, um volume incomum de apostas feitas na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, local onde nasceu o meio-campista.

O meia deve ser julgado pela FA por manipulação de resultados e pode até ser suspenso em definitivo do futebol. Ainda segundo The Sun, em caso de condenação de Paquetá, o West Ham pretende levar o caso ao Tribunal Arbitral de Esporte, última instância da justiça desportiva. O jogador tem sido um dos principais destaques do time inglês.

O time, inclusive, teria ficado insatisfeito com a realização da audiência em março do ano que vem porque seria na segunda metade da temporada inglesa, quando as competições começam a se dirigir para os momentos decisivos.

Enquanto não acontecem as audiências, Lucas Paquetá segue atuando normalmente pelo clube inglês e continua sendo convocado pela Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

