Casa Brasileirão Betano: operadora lança espaço para fãs acompanharem as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro

Patrocinadora oficial da competição, montará espaço no Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro.- A operadora de apostas esportivas Betano, detentora dos naming rights do Campeonato Brasileiro 2024, vai abrir um espaço no Pier Mauá, no Rio de Janeiro (RJ), para os fãs de futebol acompanharem as rodadas finais da competição. A Casa Brasileirão Betano passa a funcionar a partir do dia 30 de novembro.

De acordo com o blog do Diogo Dantas, em O Globo, a Betano vai promover eventos com a exibição dos jogos em um telão, apresentações musicais e outras ativações para promoção da marca. No total, serão seis datas de festa para os torcedores.

Segundo o blog, nos dias de evento, o público poderá ter acesso a um cardápio especial inspirado em comidas típicas de estádio. Os alimentos serão preparados por Jaime Maciel, chef oficial da Seleção Brasileira.

De acordo com os organizadores da Casa Brasileirão Betano, o local tem cerca de 3 mil m² e poderá receber mais de 500 pessoas todos os dias. O espaço será aberto ao público duas horas antes do início da primeira partida do dia e será fechado duas horas após o final da última partida da data.

Para exemplificar, no dia 4 de dezembro acontece a maior parte das partidas da rodada 37 do Brasileirão e o primeiro jogo do dia começa às 19h e o último inicia às 21h30. Com isso, a Casa Betano ficará aberta das 17h às 1h30.

Nos dias de jogo, a animação do público será feita por artistas como Xande de Pilares, Pretinho da Serrinha, Fogo e Paixão, Os Garotin, Serjão Loroza, entre outros. Os fãs de futebol vão poder ainda participar de ativações e ganhar brindes.

Atrações musicais:

30/11: Samba que elas querem + Serjão Loroza

01/12: Cozinha Arrumada

04/12: DJ

05/12: Fogo e Paixão

07/12: Os Garotin

08/12: Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares

