“Grito de Galo”: Betano lança campanha para apoiar o Atlético-MG na final da Libertadores

A equipe mineira enfrenta o Botafogo no próximo sábado (30), em busca do bicampeonato da América.

No próximo sábado (30), o Atlético-MG enfrenta o Botafogo na final da Copa Libertadores da América, no Monumental de Núñez, na Argentina. Para celebrar a busca do clube pelo bicampeonato, a Betano, patrocinadora máster da equipe mineira, lançou uma nova campanha chamada de “Grito de Galo”.

Segundo a empresa a campanha, lançada na última terça-feira (26), tem uma narrativa que promete mexer com o coração alvinegro, exaltando a paixão e devoção do torcedor do Galo.

“A torcida atleticana é o 12º jogador, a alma que canta, chora, vibra e empurra o Galo, em qualquer circunstância. A campanha da Betano explora essas emoções, destacando que, para a Massa, tudo é motivo para gritar “Galo”, seja quando o copo cai, a panela de pressão chia, o trovão estronda, o alarme toca, o microondas apita ou quando a bola encontra a rede”, diz o comunicado da Betano.

Segundo a Betado, além do filme, a campanha contempla uma ação especial de mídia exterior na capital Belo Horizonte. Alguns pontos de maior circulação da cidade, como o Aeroporto Internacional, a rodoviária, pontos de ônibus, entre outros, serão customizados com uma comunicação que inspira a torcida. As peças trazem a mensagem “Quem confia, grita Galo” e funcionam com um sensor de movimento. À medida que as pessoas se aproximam, o grito de “Galo” ecoará nas caixas de som.

“Está chegando a hora de mais uma decisão de Libertadores. A Betano segue junto com a Massa Atleticana em busca da Glória Eterna, em cada grito de Galo que ecoar pelo Brasil. No Atlético, a Betano Confia”, destaca Betano, que é parceira do clube desde 2021.

