Campeonato de poker: evento da WPF reúne celebridades como Marcelo, Igão e Mítico, em São Paulo

O encontro aconteceu durante o BSOP Millions 2024.

São Paulo.- A World Poker Federation (WPF) promoveu, no sábado (16), uma competição de poker no WTC Sheraton, em São Paulo (SP), onde está acontecendo o BSOP Millions 2024. O evento contou com a presença de atletas, influenciadores, jornalistas e jogadores profissionais do esporte da mente.

No encontro, estiveram presentes convidados famosos, como jogador de futebol Marcelo, ídolo do Real Madrid, Fluminense e da Seleção Brasileira, e a dupla de apresentadores do podcast Podpah, Igão e Mítico, os três são embaixadores da operadora de apostas esportivas H2Bet.

Também participaram, os jornalistas Bruno Laurence e Mariana Spinelli, tenista campeão do Australian Open Bruno Soares e André Akkari, jogador profissional de poker e CEO da FURIA eSports. De acordo com a CNN Brasil, no total, foram cerca de 70 convidados que participaram do torneio e concorreram a premiações diversas.

(Foto: Divulgação/WPF)

O evento da WPF teve como empresas apoiadoras o Brazilian Series of Poker (BSOP), PokerStars, Suprema Poker e H2 Club. “Ficamos muito felizes em reunir tantas personalidades de diferentes áreas para celebrar o poker. Este evento refletiu a essência da WPF, que busca expandir o alcance da modalidade, aproximando-a de grandes atletas, celebridades e entusiastas”, disse Leonardo Cavarge, CEO da WPF.

Na mesma data, representantes da International Mind Sports Association (IMSA) aproveitaram a oportunidade para promover uma assembleia para chancelar o pôquer como um esporte da mente, o colocando na mesma prateleira do xadrez e eSports.

