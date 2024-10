Competição de poker: Marcelo Medeiros é bicampeão do BSOP Rio

Evento é patrocinado pela operadora de iGaming PokerStars.

Rio de Janeiro.- O BSOP Rio, uma das principais competições de poker do Brasil, chegou ao final nesta quarta-feira (16). Na data, aconteceu a final do evento principal, no hotel Windsor Marapendi. A disputa foi vencida por Marcelo Medeiros, que sagrou-se bicampeão do torneio, e levou a premiação de R$ 358 mil (USD 63 mil).

“Isso dá um reconhecimento. Eu mantenho a minha linha de jogar e viver disso. Acho que eu fiquei numa posição boa na mesa, consegui me adaptar aos jogadores e explorar as situações”, contou Medeiros ao site Super Poker.

“Para mim o título quer dizer bastante, me sinto bem de cravar, é uma realização. Estou feliz demais e pretendo aproveitar muito”, completou o campeão.

O segundo colocado do main event foi Moacir Caetano, que levou para casa R$ 218,5 mil (USD 39 mil). Fechando o pódio, ficou Felipe Pinheiro que recebeu R$ 155 mil pela terceira colocação (USD 27,4 mil).

O torneio faz parte do Brazilian Series of Poker (BSOP), o circuito de poker do país com algumas das maiores premiações do esporte da mente no Brasil. A temporada de 2024 do circuito já contou com uma etapa em São Paulo (SP), de 28 de fevereiro a 5 de março, outra em Natal (RN), de 30 de maio a 4 de junho, outra novamente em São Paulo, de 23 a 31 de julho, esta mais recente, de 9 a 16 de outubro, no Rio de Janeiro (RJ), e será concluída entre 15 e 29 de novembro, na capital paulista.

O campeonato é patrocinado pela PokerStars, uma operado de jogos de cassino online e apostas esportivas. A empresa é uma das que se inscreveu no sistema do Ministério da Fazenda para receber a licença federal de operação no país. Caso a companhia siga todas as etapas de avaliação do governo, deve começar o ano de 2025 com a certificação.

