Bobby Longhurst, EveryMatrix: “Há muito debate sobre o Brasil, mas a maioria dos provedores simplesmente não está pronta”

O diretor comercial da EveryMatrix falou com a Focus Gaming News antes da participação da empresa no SBC Summit.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista ao Focus Gaming News, o diretor comercial do grupo EveryMatrix, Bobby Longhurst, falou sobre os preparativos da empresa para o SBC Summit, que ocorrerá em Lisboa de 24 a 26 de setembro.

Longhurst também detalhou os planos da EveryMatrix para o mercado latino-americano, destacando a obtenção da acreditação no Peru e a atenção voltada para a regulamentação no Brasil.

O que os participantes devem esperar da participação da EveryMatrix no SBC Summit deste ano em Lisboa? O que a empresa preparou para o evento?

Neste ano, vamos apresentar nossa gama completa de soluções iGaming no nosso estande (B105), incluindo nossa nova aquisição, a FSB Technology, que trouxe ainda mais força tecnológica e diversificação de mercado para nossa divisão de sportsbook e feeds de dados, OddsMatrix.

Também estamos patrocinando uma grande área de bar e lounge na entrada do local, além da festa de encerramento, que reunirá milhares de pessoas da indústria para celebrar o final de três dias intensos de negócios. Ao se registrarem, todos receberão uma pulseira personalizada da EveryMatrix que garantirá a entrada na festa.

Teremos ainda dois palestrantes em painéis na área de conferências, para que os participantes possam adquirir mais conhecimentos e insights sobre como tornar os dados mais acessíveis no sportsbook e analisar dados de jogadores no cassino.

Quais você acha que serão os temas de discussão mais relevantes deste ano?

Os mercados regulamentados e em processo de regulamentação, com foco na América Latina, serão um dos mais significativos. Todos querem saber como navegar em ambientes regulatórios complexos e emergentes, como o Brasil e o Peru, então é provável que haja discussões sobre conformidade, tecnologia, desafios e oportunidades. Também acredito que haverá um foco no futuro das apostas esportivas online e cassinos, conteúdo localizado e como garantir práticas de jogo mais seguras.

Quais são os planos da EveryMatrix para o mercado da América Latina? E o Brasil, o ponto quente da indústria no momento?

Temos grandes planos para a América Latina. A EveryMatrix já está presente em oito mercados na região, com foco no Brasil, México, Peru e outros países. Em breve, anunciaremos um escritório regional com equipes locais de gerenciamento de contas, ideal para atender os clientes na região. Já fizemos isso com sucesso em outras regiões, então estamos confiantes de que será um sucesso também na América Latina.

Como o maior agregador de conteúdo iGaming, com mais de 29.000 jogos e mais de 350 integrações de estúdios, estamos trabalhando para expandir a agregação de conteúdo localizado para nossos clientes na região. Isso inclui jogos exclusivos, como o conteúdo Crash, que é muito popular no Brasil, e conteúdos agregados que permitem que os operadores escolham os jogos de melhor desempenho naquela jurisdição.

Há muito debate sobre o Brasil, mas a maioria dos provedores simplesmente não está pronta. No entanto, nós estamos, graças à nossa equipe de conformidade que trabalha dia e noite com reguladores, organizações de licenciamento e certificação, e nossos parceiros.

Além do Brasil, estamos trabalhando ativamente para expandir nossa presença no Peru, onde já obtivemos acreditação inicial, e no México, onde recentemente nos associamos à Associação Mexicana de Jogos (AIEJA), demonstrando ainda mais nosso compromisso com o país e a região.

Vocês foram um dos primeiros a obter acreditação no Peru. Quão importante é esse novo mercado latino-americano para a empresa?

Obter a acreditação no Peru e fazê-lo tão cedo foi um passo importante para nós. O Peru é um mercado bem estabelecido, com um alto nível de conscientização, educação e interesse por apostas e jogos. Desde a pandemia, o jogo online no Peru cresceu para novos patamares. Agora, mais de dois terços do jogo se concentram no digital, e esperamos que cresça ainda mais após a primeira onda de aprovações regulatórias e a expansão das ofertas de novas marcas locais e internacionais.

Há muito a ser explorado, e vamos concentrar muitos dos nossos esforços lá, incluindo nossos primeiros dois clientes regulamentados, que devem entrar em operação em breve. O mercado pode esperar uma enxurrada de novos conteúdos, fornecedores e jogos, além da introdução de nossas ferramentas de gamificação e bonificação.

Na sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados por fornecedores que desejam entrar no mercado brasileiro?

O maior desafio é se preparar e aderir às regulamentações. Nesse caso, é ainda mais difícil, pois o Brasil tem um ambiente em constante evolução. Os fornecedores precisam seguir todas as orientações e trabalhar em estreita colaboração com o regulador, ao mesmo tempo em que se preparam para o inesperado, já que a legislação tende a mudar rapidamente.

Os fornecedores devem lidar com as taxas de tributação e garantir que sua tecnologia seja escalável e robusta o suficiente para lidar com grandes volumes de tráfego. Eles também precisam estar preparados para oferecer conteúdo localizado que ressoe com os jogadores brasileiros. Então, se você é um fornecedor que deseja entrar nesse mercado, precisa fazer seu dever de casa para identificar quais tipos de apostas, temas, níveis de volatilidade e recursos no jogo os jogadores preferem.

Oferecer medidas abrangentes de jogo responsável também é crucial, já que as regulamentações impõem requisitos rigorosos para proteger os jogadores.

Recentemente, vocês entraram no mercado peruano. O que acham da regulamentação de jogos no Peru? E como acham que ela se alinha com a estratégia da EveryMatrix para a região?

Estamos otimistas em relação às novas regulamentações no Peru. Já estamos presentes em oito mercados na América Latina, então temos muita experiência em lidar com regulamentações complexas. É uma posição excelente para estarmos, e vamos aproveitá-la para ter sucesso no Peru. A EveryMatrix está focada em estar preparada, entender as necessidades dos jogadores locais e oferecer soluções, não apenas para o Peru, mas para toda a América Latina.

Quais benefícios a recente aquisição da FSB Technology trará para a sua empresa?

A FSB Technology é tão madura quanto a EveryMatrix em termos de tempo de existência. Começamos no mesmo ponto, em Londres, mas seguimos caminhos diferentes, e agora estamos unindo forças após 16 anos. Isso é positivo tanto para os clientes da EveryMatrix quanto para os da FSB. Como somos uma empresa B2B, tudo gira em torno da escalabilidade, e com a FSB, ganhamos ainda mais escala.

No seu núcleo, a FSB tem oferecido soluções turnkey com esportes como seu principal produto, então é uma grande oportunidade para melhorar a EveryMatrix em todas as dimensões, especialmente no lado de sportsbook. Estamos migrando muitos de seus clientes para a tecnologia OddsMatrix em muitos casos e oferecendo a eles toda a gama do ecossistema EveryMatrix, desde cassino, gerenciamento de afiliados, pagamentos, micro e serviços gerenciados, para citar apenas alguns.

Estamos incorporando muitos dos principais recursos da FSB em nossa oferta, incluindo um dos produtos de corrida de cavalos mais fortes entre todos os fornecedores de sportsbook, então fiquem de olho, pois continuamos a trabalhar para integrá-lo ao OddsMatrix.

Essa aquisição também nos proporcionou entrada no Reino Unido, Irlanda e a expandir ainda mais nosso alcance na África, onde a FSB desenvolveu uma forte participação de mercado e onde já temos uma presença crescente.