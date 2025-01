BiS SiGMA Americas 2025: evento da indústria de iGaming abre venda de ingressos antecipados

Os ingressos podem ser adquiridos com preço promocional até 10 de fevereiro.

São Paulo.- O BiS SiGMA Americas 2025 iniciou as vendas de ingressos antecipados para o evento deste ano. A conferência, que será realizada de 7 a 10 de abril, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP), é uma das principais feiras da indústria de jogos da América Latina. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento.

Para a programação do próximo BiS SiGMA Americas, estão previstas exposições de empresas do setor de apostas, loteria e cassino, além de companhias financeiras, desenvolvedoras de jogos e outras que atuam na área do iGaming. O público poderá participar também de um torneio de poker e de uma festa ao final do evento.

Outro destaque da conferência é a cerimônia de premiação BiS Awards, em que são entregues troféus para os melhores em cada categoria da indústria de jogos. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos com preço promocional até 10 de fevereiro.

Existem três tipos de ingressos para o BiS SiGMA Americas 2025. O Standard custa R$ 299 (USD 50) e dá acesso à feira durante os três dias do evento. Já a entrada Premium, que tem o valor de R$ 939 (USD 158), inclui o acesso aos auditórios de conferências e gravações exclusivas das palestras. O ingresso Platinum, que custa R$ 2.199 (USD 370), dá direito ao mesmos benefícios dos anteriores e ainda a participação no jantar de gala da cerimônia do BiS Awards entrada na festa de encerramento.

Na programação de palestras, o evento vai contar com debates sobre temas como compliance, regulamentação do setor de jogos, propaganda no iGaming, Jogo Responsável, loteria, cassinos físicos no Brasil, entre outros assuntos.

