200 empresas já confirmaram presença no BiS SiGMA Américas de 2025

Evento é um dos maiores da indústria de jogos de azar da América Latina.

O BiS SiGMA Américas 2024, que foi realizado em abril, em São Paulo, foi considerado um sucesso pelos organizadores, tanto que a edição de 2025 foi confirmada logo que a deste ano acabou. A expectativa é de que o evento do próximo ano terá uma área 50% maior, chegando a cerca de 32 mil m².

O evento é um dos mais importantes da indústria de jogos de azar da América Latina. Nele estiveram presentes pessoas influentes do meio e centenas de empresas expositoras, de mais de 60 países. Para 2025, mais de 200 companhias já confirmaram a participação.

“O evento deste ano foi um grande êxito, destacando-se pela riqueza das discussões sobre o futuro do mercado e as implicações da regulamentação para o setor. Para 2025, com a regulamentação já em curso, teremos um conteúdo ainda mais diversificado, buscando promover novos horizontes da nossa indústria e atrair um maior número de empresas que acreditam no mercado brasileiro e investem na nossa proposta de valor para o evento”, comentou Alessandro Valente, cofundador do BiS.

“Este é o principal evento do setor na América Latina e o maior, em tamanho, de todas as Américas. Seguimos trabalhando para trazer o melhor conteúdo e novidades do mercado ao lado de grandes nomes do setor que acreditam no potencial dessa feira”, complementou Carlos Cardama, um dos criadores da BiS SiGMA Américas.

O evento de 2025 está previsto para ser realizado entre os dias 7 e 10 de abril, mais uma vez no Transamerica Expo Center, na capital paulista.

