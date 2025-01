BETBY está totalmente operacional no Brasil após alcançar a certificação do GLI

A certificação habilita a BETBY a fornecer suas soluções de iGaming para as plataformas regulamentadas do país.

Comunicado de imprensa.- A BETBY, uma fornecedora líder de apostas esportivas, está entre as primeiras empresas que fornecem soluções para apostas esportivas a entrar em operação no mercado brasileiro regulamentado após obter com sucesso a certificação do Gaming Laboratories International (GLI). Tendo garantido a certificação para o mercado brasileiro, a BETBY está autorizada a fornecer suas soluções inovadoras e personalizadas de apostas esportivas em um dos mercados de apostas regulamentados mais esperados e em rápida expansão do mundo.

A BETBY recebeu a certificação federal brasileira em meados de dezembro de 2024, o que permite à empresa fornecer seu software avançado às operadoras que obtiveram a licença e entraram em operação em 1º de janeiro de 2025 ou que obterão licença para operar no Brasil. A certificação da GLI, reconhecida como referência de excelência, valida a capacidade da BETBY de atender aos rígidos requisitos técnicos do Brasil, inclusive no que diz respeito à funcionalidade das apostas esportivas, sistemas de gerenciamento de segurança da informação e padrões de segurança da informação.

“Ter nossa solução de apostas esportivas certificada e estar operacional no regulamentado mercado brasileiro é um marco importante para a BETBY”, disse Ilze Ramolina, chefe jurídica da BETBY. “O Brasil representa um dos mercados mais dinâmicos e de alto potencial do mundo, com sua paixão incomparável pelos esportes e seu ecossistema digital em rápido crescimento. Garantir a certificação GLI ressalta nosso compromisso com a integridade, conformidade e sucesso de longo prazo nessa região. O Brasil é fundamental para nossa estratégia de crescimento global e estamos entusiasmados em colaborar com operadoras que desejam oferecer experiências de apostas esportivas de primeira linha aos jogadores brasileiros.”

Lançado em 1º de janeiro, o mercado regulamentado de apostas esportivas do Brasil deverá se tornar um dos maiores do mundo, alimentado por seu entusiasmo pelos esportes – especialmente pelo futebol – e

uma mudança crescente em direção aos jogos digitais. A abordagem localizada da BETBY garante uma experiência de usuário perfeita, projetada especificamente para jogadores brasileiros, consolidando seu papel inovador como uma das companhias que definirão o futuro das apostas esportivas na região.

