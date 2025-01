Bet.Bet nos Ensaios da Anitta: Casa de apostas será patrocinadora de turnê da cantora

Empresa de deseja se posicionar no mercado como uma marca jovem (Imagem: Divulgação)

Marca da empresa de apostas estará presente em 14 ensaios de pré-Carnaval da artista.

A casa de apostas Bet.Bet fechou um acordo para ser um das patrocinadoras dos Ensaios da Anitta, a turnê pré-Carnaval da cantora carioca. A edição deste ano irá percorrer 12 cidades entre janeiro e fevereiro, com 14 apresentações programadas.

Conforme noticiado pelo site Meio e Mensagem, a empresa de apostas e cassino online marcará presença em todos os eventos da turnê e promoverá ações exclusivas, proporcionando experiências interativas e surpresas para o público.

A ideia da empresa é convidar o público a celebrar o Carnaval e aproveitar sua presença nos Ensaios da Anitta para reforçar seu posicionamento no mercado, mostrando ser “jovem, inovadora e alinhada ao compromisso de promover práticas responsáveis”.

Os Ensaios da Anitta deste ano têm como tema “Maratona da Jogação”, uma homenagem a modalidades esportivas, inspirada em Rayssa Leal e figuras do mundo do boxe.

Além da Bet.Bet, a turnê será patrocinada por Beats, Kenner e Rexona.