Entrevista exclusiva.- A WA.Technology teve uma participação produtiva no SBC Summit Lisbon, conforme ressaltado por Axel Antillon, diretor regional LatAm, em uma entrevista à Focus Gaming News. Ele discutiu as conquistas da empresa em 2024 e mencionou a próxima participação no SBC Summit Latin America.

Já estamos no terceiro trimestre deste ano. Quais foram as maiores conquistas da empresa até agora e quais são os seus principais objetivos para o restante do ano?

Tivemos um ano incrível até agora – ultrapassamos os limites da inovação com nosso espectro completo de soluções para iGaming e agora somos vistos como o fornecedor B2B mais procurado nos principais mercados da América Latina, algo de que me orgulho muito!

Como você pode imaginar, é difícil escolher apenas uma conquista. No entanto, sem dúvida, o grande destaque é essa capacidade de estabelecer e manter nosso domínio como o principal fornecedor B2B para operadores da América Latina.

Nos esforçamos para oferecer a melhor experiência possível para nossos parceiros, utilizando o vasto conhecimento da nossa equipe sobre o mercado local e adaptando nosso portfólio de soluções de iGaming de ponta às necessidades individuais dos operadores. O fato de sermos o fornecedor de plataformas e soluções de iGaming escolhido pelas maiores marcas do continente é certamente uma prova disso.

À medida que nos aproximamos de 2025, há um mercado que será o foco principal para a WA.Technology: o Brasil. Sabemos que o Brasil está repleto de oportunidades de crescimento, e estamos ansiosos para entrar no mercado assim que for regulamentado em 1º de janeiro de 2025. Já temos equipes locais no Brasil – com um nível de especialização e compreensão local que nenhum outro fornecedor B2B pode igualar.

Na sua opinião, qual foi o momento de destaque para a WA.Technology no recente SBC Summit em Lisboa?

Ótima pergunta! A equipe da WA.Technology compareceu em peso ao SBC Summit, onde apresentamos todo o nosso portfólio de produtos de última geração para operadores que buscam se destacar na África, no Brasil e na América Latina.

Tivemos muitos momentos marcantes durante o evento. Durante o dia, nossa equipe teve agendas cheias com reuniões com parceiros de negócios atuais e potenciais. Nessas reuniões, pudemos apresentar nossas soluções recém-atualizadas WA.Affiliates e WA.Fantasy, projetadas especificamente para ajudar os operadores a impulsionar a aquisição e retenção em mercados altamente competitivos, além de toda a nossa gama de soluções, produtos e serviços sob medida.

Nossa equipe demonstrou sua vasta experiência na indústria de iGaming e como essa experiência coletiva permitiu à WA.Technology adaptar nossas soluções às exigências únicas de vários mercados da América Latina, oferecendo aos nossos parceiros um conjunto completo de ferramentas para obter vantagem competitiva. Se você estiver no SBC Summit Latinoamérica nas próximas semanas, visite o estande B20, onde poderá saber muito mais sobre nossos planos para a América Latina!

Ao olharmos para trás, no SBC Lisboa, nossa solução WA.Lottery também foi um dos destaques do evento, e com razão. Representando uma ferramenta de aquisição de alto desempenho para todos os parceiros, a WA.Lottery oferece aos jogadores acesso a mais de 70 dos maiores formatos de loteria do mundo, incluindo prêmios semanais de US$ 100 milhões em todos os sorteios da América Latina e do Brasil. Loterias populares dos EUA, como Powerball e Megamillions, também estão disponíveis, com jackpots que ultrapassam US$ 1 bilhão.

É claro que devemos mencionar a espetacular festa WA.Technology Urban Jungle na noite de quarta-feira! Esta foi A festa da semana – com música fantástica em um local deslumbrante no coração dos jardins botânicos de Lisboa, proporcionando a oportunidade perfeita para se reunir com o creme de la creme da indústria de iGaming, realmente uma noite para recordar! Nossa equipe fez um trabalho excepcional na organização dessa festa, e acho seguro dizer que todos os que fizeram parte da lista VIP tiveram um tempo fantástico.

O SBC Summit Latinoamérica está a poucas semanas de acontecer, onde vocês estarão expondo no estande B20. Quais são suas expectativas em relação ao encontro com clientes e potenciais negócios?

Durante o SBC Summit Latinoamérica, queremos mostrar a todos o motivo pelo qual a WA.Technology é o fornecedor B2B de referência para o mercado da América Latina. Temos muito orgulho de sermos os melhores, e planejamos expandir ainda mais! No estande B20, iremos apresentar a força de nosso produto, bem como o vasto conhecimento da nossa equipe sobre a região.

A WA.Technology é o único fornecedor de plataformas e soluções no mercado capaz de oferecer os níveis de personalização e adaptação local necessários para dominar mercados como a América Latina e o Brasil. Entendemos as necessidades de cada mercado e, mais importante, como ajudar nossos parceiros a obter uma vantagem competitiva. Nenhum outro fornecedor pode alcançar isso como nós.

Vamos compartilhar como nosso suporte técnico local, 24 horas por dia, nossas equipes dedicadas de gerenciamento de contas e nossa gama completa de serviços gerenciados em esportes e cassino; personalizados para cada país, nos permitem oferecer um nível inigualável de expertise que proporciona aos nossos parceiros uma plataforma para alcançar resultados excepcionais.

Na sua opinião, o que faz uma parceria ser bem-sucedida e quais são alguns dos fatores mais cruciais que você busca ao escolher um parceiro?

Sem dúvida, acho que o mais importante é entender que nenhuma parceria é igual à outra. Cada uma terá seu próprio conjunto de metas e exigências; como resultado, você precisa adotar uma abordagem individual para cada parceria.

Todas as nossas parcerias são construídas sobre uma base sólida de colaboração. Trabalhamos muito próximos de cada operador em nossa rede para entender completamente suas necessidades exclusivas e personalizamos nossos produtos de acordo. Por exemplo, um operador apenas de esportes não vai querer se envolver com conteúdo de cassino.

Para nós, também trabalhamos incansavelmente para remover o peso técnico dos nossos parceiros. Desenvolvemos nossa plataforma e soluções de uma forma que novos produtos possam ser adicionados via uma única integração, o que significa que os operadores não precisam passar semanas lidando com diversas tarefas administrativas. Estamos entregando produtos e soluções de destaque de uma maneira rápida, fácil e simplificada.

A WA.Technology está presente em todo o mundo. Quão importantes são a personalização e a flexibilidade para garantir que sua oferta possa se adaptar a diferentes regiões, regulamentações e interesses?

Personalização e flexibilidade estão no coração de tudo o que a WA.Technology faz. Entendemos completamente que cada mercado apresenta seu próprio conjunto único de desafios – e, às vezes, os operadores podem ter que ajustar suas estratégias para garantir que permaneçam em conformidade com as regulamentações locais.

A América Latina é um ótimo exemplo de por que personalização e flexibilidade são essenciais. O continente está repleto de uma ampla gama de culturas, estruturas regulatórias e idiomas – tudo isso se traduz em diferenças no que os jogadores gostam. Jogadores no Brasil podem ter uma forte preferência por mercados de apostas em times de futebol locais, enquanto aqueles no México podem gostar mais de cassino. Adaptar seu portfólio de produtos para atender às necessidades dos jogadores será a chave para o engajamento e retenção dos jogadores.

Essa é uma abordagem que também moldou nossa estratégia na África. A adaptação local é essencial para o sucesso na África, e é uma grande parte do que oferecemos – seja idioma, design de site ou até mesmo produtos. A WA.Technology trabalha ao lado de nossos parceiros para garantir que otimizamos nossos produtos para atender aos diversos requisitos técnicos de cada mercado. É realmente um processo colaborativo, e acreditamos que isso nos coloca em uma posição forte para impulsionar o crescimento sólido de nossos parceiros.

O que você acha que será o diferencial na indústria no cenário atual?

Mais uma vez – personalização, personalização, personalização! Este será o fator que realmente definirá quem é ou não líder de mercado na América Latina. Isso já se tornou um campo de batalha chave para a indústria nos últimos anos; à medida que os jogadores continuam a exigir experiências mais únicas e voltadas para o entretenimento, podemos esperar que isso se torne ainda mais importante.

Para atender a essa demanda crescente por experiências mais personalizadas, a WA.Technology é capaz de oferecer mercados de apostas adaptados ao público local – sejam mercados nas ligas de futebol locais ou determinados produtos populares naquele mercado.

Ao entender o que é popular entre os jogadores e adaptar sua oferta de acordo, os operadores podem engajar melhor seu público e, em última análise, aumentar o engajamento. Não há outro fornecedor B2B na América Latina que possa fazer isso como a WA.Technology pode.

Outro fator-chave será a crescente influência dos métodos de pagamento locais. Os jogadores precisam ter acesso a métodos que permitam depositar e retirar seus ganhos em uma moeda disponível para eles; se isso não for oferecido, eles gastarão com o seu concorrente.