Alexandre Ullmann é o novo diretor de recursos humanos da Kaizen Gaming Brasil

São Paulo.- A Kaizen Gaming do Brasil anunciou Alexandre Ullmann como o novo diretor de recursos humanos (RH) para o país e o restante da América Latina. A empresa do ramo de jogos de azar administra a operadora de apostas esportivas Betano, uma das mais populares no Brasil.

Ullmann tem mais de 25 anos de carreira na área de RH, tendo passado por grandes empresas multinacionais, como o LinkedIn, Microsoft, Hewlett-Packard (HP) e Disney, em seus respectivos escritórios no Brasil.

O executivo terá a função de auxiliar no crescimento da Betano no país ao impulsionar a performance da equipe da LatAm. No continente, a empresa de apostas atua, além do Brasil, na Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador e México.

A Betano é a principal patrocinadora da Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro. A companhia foi a primeira do setor a solicitar a licença federal para operar apostas esportivas e jogos online de forma regularizada.

