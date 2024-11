BiS SiGMA Américas 2025: ABRAJOGO será parceira de evento do mercado de jogos e apostas no Brasil

O BiS SiGMA Américas 2025 está previsto para abril, em São Paulo.

São Paulo.- A Associação Brasileira dos Operadores e Provedores Internacionais de Jogos (ABRAJOGO), uma das entidades que representa o setor de iGaming no Brasil, anunciou o apoio oficial ao BiS SiGMA Américas 2025, um dos mais importantes eventos do setor de jogos de azar, que está previsto para ser realizado no mês de abril, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP).

“Estamos muito entusiasmados em fazer parte de um evento da magnitude do BiS SiGMA Americas. A ABRAJOGO tem como missão unir todos os players do mercado e promover um espaço de diálogo e crescimento sustentável. Apoiar um evento como este reforça nosso compromisso em conectar a indústria e construir um futuro sólido para os jogos e apostas no Brasil,” comentou Hendrich Witoldo, presidente da ABRAJOGO.

Alessandro Valente, cofundador do BiS SiGMA Americas, também comentou sobre a parceria com a ABRAJOGO: “Ter a ABRAJOGO como parceira oficial do BiS SiGMA é uma honra e um marco para o evento. A presença da associação eleva o nível das discussões e contribui para a criação de um ambiente mais estável e profissional para o mercado brasileiro de iGaming e apostas. Estamos prontos para juntos impulsionar a indústria e fomentar oportunidades em toda a região”, disse.

O BiS SiGMA Américas 2024 foi considerado um sucesso pelos organizadores, tanto que a edição de 2025 foi confirmada logo que a deste ano acabou. A expectativa é de que o evento do próximo ano terá uma área 50% maior, chegando a cerca de 32 mil m².

O evento é um dos mais esperados pelo setor de apostas esportivas e jogos de cassino online da América Latina. Na edição de 2024 estiveram presentes pessoas influentes do meio e centenas de empresas expositoras, de mais de 60 países.

Para 2025, expectativa é de que BiS SiGMA reúna, em São Paulo, mais de 300 expositores, 350 palestrantes e 18 mil participantes ao longo de quatro dias de programação.

Veja também: Abrajogo: representante do setor de iGaming retoma atividades no Brasil