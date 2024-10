Abrajogo: representante do setor de iGaming retoma atividades no Brasil

Instituição foi fundada em 2018 e passou por um período de inatividade.

A Associação Brasileira dos Operadores e Provedores Internacionais de Jogos (Abrajogo) anunciou o retorno das atividades no país. A entidade, que é uma das representantes do setor de iGaming, renovou a diretoria e o conselho. A instituição foi fundada em 2018 e passou por um período de inatividade.

“O mercado de iGaming no Brasil está em plena expansão, e a Abrajogo tem um papel essencial nesse processo, unindo operadoras, fornecedores, entidades e profissionais em um único espaço de diálogo”, Alessandro Valente, presidente do conselho da Abrajogo.

Valente ainda destaca que “Estamos prontos para dar suporte ao setor e garantir que todos os interesses sejam ouvidos, com foco em uma regulação equilibrada e justa para todos os envolvidos”, declarou.

“Nosso objetivo é garantir que o iGaming no Brasil cresça de forma responsável, trazendo benefícios econômicos e sociais ao país. Queremos ser um ponto de referência para empresas, governo e sociedade”, comentou o presidente executivo da associação, Witoldo Hendrich.

Segundo a Abrajogo, os objetivos da instituição são representar empresas do universo do iGaming, atuar como interlocutora entre a indústria e o governo, contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor e contribuir para a regulamentação do mercado de jogos de azar.

