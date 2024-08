AMIG promove workshop sobre portaria que trata da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo 

Programado para o dia 3 de setembro, evento tem como título “Desvendando a Portaria SPA/MF nº 1.143/2024: um guia prático para agentes de apostas“.

No dia 3 de setembro, a Associação de Mulheres da Indústria do Gaming (AMIG) realizará um workshop online gratuito para suas associadas, com o objetivo de esclarecer a Portaria SPA/MF 1.143/2024, que trata sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O evento, chamado “Desvendando a Portaria SPA/MF nº 1.143/2024: um guia prático para agentes de apostas”, começará às 14h.

De acordo com a associação, a Portaria SPA/MF 1.143/2024 traz novas diretrizes para agentes de apostas. Assim, o workshop fornecerá uma visão detalhada da regulamentação, abordando práticas recomendadas e estratégias para conformidade, com a participação de especialistas que oferecerão insights aprofundados.]

O evento será dividido em quatro painéis, todos moderados por Raíssa Sanguinetti.

Painel 1: Principais Bases Legais para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Palestrante: Fabio Macorin

Painel 2: Mapeando e Gerenciando os Riscos de LD/FTP nas Apostas Esportivas – Palestrante: Andreia Tanaka

Painel 3: Construindo uma Cultura de Compliance nas Apostas Esportivas – Palestrante: Emília Malacarne

Painel 4. Impacto da Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Crescimento Sustentável do Setor de Gambling – Palestrante: Ian Cook

O workshop é exclusivo para associadas da AMIG. Para participar, é necessário se inscrever na associação. Informações adicionais estão disponíveis no site oficial da AMIG (amig.bet) e no Instagram (@amig.bet).