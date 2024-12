Bets no Instagram: Reals lidera ranking de engajamento do mês de novembro

Casa de apostas online liderou o engajamento com uma taxa de 0,27%.

A Reals Bet se destacou no Brasil, alcançando a maior taxa de engajamento no Instagram entre as casas de apostas autorizadas em novembro. Segundo dados da mLabs, a operadora liderou o engajamento com uma taxa de 0,27%, contra 0,17% da segunda colocada.

A Reals Bet compartilha a liderança de engajamento com a Betano, mas supera a concorrente em outros aspectos. A plataforma da Reals publicou 206 posts, enquanto a Betano fez 90. Em termos de curtidas, a Reals obteve 665 mil contra 93,6 mil, com 125 mil comentários em comparação a 7,9 mil.

A média de interação por post da Reals foi de 3,8 mil, enquanto a da Betano ficou em 1,1 mil. Além disso, a Reals publicou uma média de 41,2 posts por semana, contra 18 da Betano.

Em 2024, a Reals Bet alcançou mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram e, nos últimos 90 dias, sua página teve um alcance de 377 milhões.

“Os dados mostram que a gente vem fazendo um bom trabalho nas redes sociais, tratando as apostas como uma forma de entretenimento, trazendo um conteúdo leve e divertido, sempre reforçando o jogo responsável”, destaca Diego Buriti, gerente de marketing da Reals Bet.

“Nossa parceria com criadores também tem funcionado de maneira positiva, ampliando o alcance do perfil e o índice de engajamento da página. Estamos buscando cada vez mais uma linguagem mais informal, menos fria, que se aproxime do público”, acrescentou.

O sucesso da Reals Bet nas redes sociais é atribuído ao investimento em embaixadores, como o influencer Edu Primitivo, cujos vídeos em parceria ultrapassam 25 milhões de visualizações, com destaque para suas abordagens emocionantes nas ruas.