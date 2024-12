Plataforma de loterias de quota fixa da Caixa: Playtech é vencedora de licitação para ser fornecedora

Empresa venceu certame após a disputa e aplicação do critério de desempate.

A Playtech – VS Technology foi a vencedora da licitação da CAIXA Loterias S.A. para ser o provedor integrado de soluções de apostas de quota fixa e apostas esportivas, com 50,125 pontos no processo competitivo. O resultado do certame foi definido no dia 28 de novembro.

De acordo com publicação do site BNLData, A CAIXA Loterias S.A. deu início ao processo em 6 de setembro com uma consulta pública para identificar empresas interessadas em fornecer a plataforma. A subsidiária recebeu manifestações de 40 empresas, que foram qualificadas para receber o Termo de Referência, enviado em 20 de setembro.

Entre essas empresas foram selecionadas dez plataformas para o envio de propostas técnicas e documentos de habilitação: América Sistema (XSASPORTS), BIG Brazil Tecnologia e Loterias S.A, GIG (Igamingcloud Limited), Kambi, Officecom Desenvolvimento de Software e Aplicativos Ltda, Olimpus Investimentos e Participações LTDA, Openbet (NXY), Playtech – VS Technology Limited, Sportradar e WA Technology.

Após o julgamento das propostas, as empresas GIG, Kambi, Playtech, Sportradar e WA Technology foram habilitadas para a etapa de julgamento da proposta técnica, realizada virtualmente entre 6 e 8 de novembro. As empresas GIG e WA Technology foram desclassificadas por não atingirem a pontuação exigida no termo de referência.

Após a apresentação das propostas de preço até 25 de novembro, a Kambi foi desclassificada por não apresentar sua proposta. As empresas Sportradar e Playtech apresentaram suas propostas no prazo e receberam o menor preço ofertado, de 25%, sendo ambas convidadas a participar da disputa de preço, com interesse manifestado por ambas.

Ainda de acordo com informações do BNLData, após cinco rodadas de negociação, ocorreu um empate em duas rodadas consecutivas, com proposta de preço de 24,2%. Diante disso, foi anunciado o encerramento da etapa de disputa de preço, conforme as orientações previamente estabelecidas para casos de empate persistente.

A Comissão Julgadora aplicou o critério de desempate previsto no termo de referência, classificando a Playtech – VS Technology como vencedora, com 50,125 pontos, em comparação à Sportradar, que obteve 43,625 pontos. O desempate foi baseado nos critérios de “Experiência/Reconhecimento” e “Sistema de Apostas”.

A Comissão Julgadora da CAIXA Loterias S.A. iniciou o prazo para a apresentação de contestações pelos participantes, que serão analisadas dentro do prazo estabelecido na Consulta Pública.